Украина U-21 и Венгрия U-21 сыграли невероятный матч в отборе Евро-2027

Сборная Украины U-21 провела очень результативный матч с Венгрией
Молодежная сборная Украины U-21 сыграла матч второго тура отбора к Евро-2027 против Венгрии U-21. Игра прошла на стадионе "Фазанерия" в Мурска-Соботе, Словения.
Командам не удалось определить победителя, сообщил портал Новини.LIVE.
Украина провела нервный матч
Команда Унаи Мельгосы открыла счет уже на 8-й минуте, когда Степанов замкнул передачу Корнийчука из глубины поля.
Венгры ответили на 37-й минуте — Туболи реализовал спорный пенальти.
Во втором тайме венгры вышли вперед благодаря голу Молнара, но дебютант Маткевич восстановил паритет через 15 минут.
На 80-й минуте Феньо снова вывел венгров вперед и гости хотели удержать счет. Однако, вскоре Крупский великолепным ударом с правого края штрафной площадки установил счет 3:3.
Украина U-21 — Венгрия U—21 3:3
Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 — Туболи, 37, пен., Молнар, 60, Феньо, 80
