Главная Спорт Сборная Украины U-21 провела очень результативный матч с Венгрией

Сборная Украины U-21 провела очень результативный матч с Венгрией

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 22:29
Украина U-21 и Венгрия U-21 сыграли невероятный матч в отборе Евро-2027
Матч Украина U-21 - Венгрия U-21. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 сыграла матч второго тура отбора к Евро-2027 против Венгрии U-21. Игра прошла на стадионе "Фазанерия" в Мурска-Соботе, Словения.

Командам не удалось определить победителя, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина провела нервный матч

Команда Унаи Мельгосы открыла счет уже на 8-й минуте, когда Степанов замкнул передачу Корнийчука из глубины поля.

Венгры ответили на 37-й минуте — Туболи реализовал спорный пенальти.

Во втором тайме венгры вышли вперед благодаря голу Молнара, но дебютант Маткевич восстановил паритет через 15 минут.

На 80-й минуте Феньо снова вывел венгров вперед и гости хотели удержать счет. Однако, вскоре Крупский великолепным ударом с правого края штрафной площадки установил счет 3:3.

Украина U-21 — Венгрия U—21 3:3

Голы: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупский, 85 — Туболи, 37, пен., Молнар, 60, Феньо, 80

Напомним, Михаил Мудрик "подрабатывает таксистом" — стало известно, это шутка или правда.

Один из самых популярных футболистов "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона назвала идеального тренера для клуба.

Украинский центрбек Илья Забарный прибавил в стоимости 13 млн евро.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
