Україна U-21 і Угорщина U-21 зіграли неймовірний матч у відборі Євро-2027

Молодіжна збірна України U-21 зіграла матч другого туру відбору до Євро-2027 проти Угорщини U-21. Гра пройшла на стадіоні "Фазанерія" в Мурська-Соботі, Словенія.

Командам не вдалося визначити переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна провела нервовий матч

Команда Унаї Мельгоси відкрила рахунок уже на 8-й хвилині, коли Степанов замкнув передачу Корнійчука із глибини поля.

Угорці відповіли на 37-й хвилині, коли Туболі реалізував спірний пенальті.

У другому таймі угорці вийшли вперед завдяки голу Молнара, але дебютант Маткевич відновив паритет через 15 хвилин.

На 80-й хвилині Феньйо знову вивів угорців уперед і гості хотіли втримати рахунок. Однак, невдовзі Крупський чудовим ударом з правого краю штрафного майданчику встановив рахунок 3:3.

Україна U-21 — Угорщина U-21 3:3

Голи: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупський, 85 — Туболі, 37, пен., Молнар, 60, Феньйо, 80

