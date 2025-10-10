Відео
Головна Спорт Збірна України U-21 провела дуже результативний матч з Угорщиною

Збірна України U-21 провела дуже результативний матч з Угорщиною

Дата публікації: 10 жовтня 2025 22:29
Україна U-21 і Угорщина U-21 зіграли неймовірний матч у відборі Євро-2027
Матч Україна U-21 — Угорщина U-21. Фото: УАФ

Молодіжна збірна України U-21 зіграла матч другого туру відбору до Євро-2027 проти Угорщини U-21. Гра пройшла на стадіоні "Фазанерія" в Мурська-Соботі, Словенія.

Командам не вдалося визначити переможця, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна провела нервовий матч

Команда Унаї Мельгоси відкрила рахунок уже на 8-й хвилині, коли Степанов замкнув передачу Корнійчука із глибини поля.

Угорці відповіли на 37-й хвилині, коли Туболі реалізував спірний пенальті.

У другому таймі угорці вийшли вперед завдяки голу Молнара, але дебютант Маткевич відновив паритет через 15 хвилин.

На 80-й хвилині Феньйо знову вивів угорців уперед і гості хотіли втримати рахунок. Однак, невдовзі Крупський чудовим ударом з правого краю штрафного майданчику встановив рахунок 3:3.

Україна U-21 — Угорщина U-21 3:3

Голи: Степанов, 8, Маткевич, 75, Крупський, 85 — Туболі, 37, пен., Молнар, 60, Феньйо, 80

футбол УЄФА Угорщина Збірна України U-21 Чемпіонат Європи
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
