Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Україна U-21 поступилася Хорватії у відборі на чемпіонат Європи

Україна U-21 поступилася Хорватії у відборі на чемпіонат Європи

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 22:55
Україна U-21 поступилася Хорватії у кваліфікації Євро-2027
Збірна України U-21. Фото: УАФ

Збірна України U-21 зіграла матч третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Суперником підопічних Унаї Мельгоси в Великій Гориці стала Хорватія.

Матч завершився несподівано для України, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Україна не вистояла в Хорватії

Перший тайм був рівним, і очікувано Україна намагалася контролювати м’яч, але хорвати в другій половині перехопили ініціативу.

У першому таймі добре зіграв Домчак, який відбив два потужні удари. Натомість українці жодного разу не пробили у ствір воріт.

На 53-й хвилині Хорватія забила. Після штрафного удару Вушковича м’яч влучив у стійку, а Гргич добив і відкрив рахунок.

Україна відповіла небезпечними ударами Степанова та Михавка, але рахунок не змінився.

Поразка опустила Україну на третє місце у групі B, де вони з чотирма очками перебувають після Туреччини (5 очок) та Хорватії (4 очки).

Хорватія U-21 — Україна U-21 1:0

Гол: Гргич (53)

Україна U-21: Домчак — Протасевич, Захарченко, Михавко (Тутєров, 81), Корнійчук — Федор (Глущенко, 57), Саленко, Варфоломєєв — Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар

Нагадаємо, раніше стало відомо про стан легендарного Міхаеля Шумахера, який майже 12 років не з'являвся на публіці.

Український колишній боксер Василь Ломаченко повернеться в спорт заради бою проти Менні Пак'яо.

Раніше стало відомо про що мріє Олександр Усик і як він це може реалізувати.

УАФ футбол Унаї Мельгоса Збірна Хорватії з футболу Збірна України U-21
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації