Україна U-21 поступилася Хорватії у кваліфікації Євро-2027

Збірна України U-21 зіграла матч третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Суперником підопічних Унаї Мельгоси в Великій Гориці стала Хорватія.

Матч завершився несподівано для України, повідомив портал Новини.LIVE.

Україна не вистояла в Хорватії

Перший тайм був рівним, і очікувано Україна намагалася контролювати м’яч, але хорвати в другій половині перехопили ініціативу.

У першому таймі добре зіграв Домчак, який відбив два потужні удари. Натомість українці жодного разу не пробили у ствір воріт.

На 53-й хвилині Хорватія забила. Після штрафного удару Вушковича м’яч влучив у стійку, а Гргич добив і відкрив рахунок.

Україна відповіла небезпечними ударами Степанова та Михавка, але рахунок не змінився.

Поразка опустила Україну на третє місце у групі B, де вони з чотирма очками перебувають після Туреччини (5 очок) та Хорватії (4 очки).

Хорватія U-21 — Україна U-21 1:0

Гол: Гргич (53)

Україна U-21: Домчак — Протасевич, Захарченко, Михавко (Тутєров, 81), Корнійчук — Федор (Глущенко, 57), Саленко, Варфоломєєв — Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар

