Украина — Бельгия — первый тайм и его итоги

Сборная Украины против сборной Бельгии. Фото: REUTERS/Pablo Morano

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией. Пока что он не приносит позитива для украинских болельщиков.

Первый тайм матча Украина - Бельгия завершился со счетом 0:1, сообщает портал Новини.LIVE.

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Статистика матча

Сборная Бельгии нанесла по воротам Украины пять ударов, один из них был в створ. У Украины за первый тайм три удара, два из них в створ.

xG Бельгии за первый тайм — 0.5, хG Украины — 0.3. Мячом больше владели бельгийцы — 67 процентов.

Напомним, сборная Украины завершила первый тайм поединка Лиги наций против Бельгии. Портал Новини.LIVE ведет онлайн-трансляцию.

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