Украина — Бельгия — первый тайм и его итоги

Украина закономерно пропускает от Лукаку — итоги первого тайма
В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией. Пока что он не приносит позитива для украинских болельщиков.
Первый тайм матча Украина - Бельгия завершился со счетом 0:1, сообщает портал Новини.LIVE.
Единственный пока что мяч забил форвард "Наполи" Ромелу Лукаку. Он удачно воспользовался подачей Кевина Де Брюйне со стандарта.
Статистика матча
Сборная Бельгии нанесла по воротам Украины пять ударов, один из них был в створ. У Украины за первый тайм три удара, два из них в створ.
xG Бельгии за первый тайм — 0.5, хG Украины — 0.3. Мячом больше владели бельгийцы — 67 процентов.
Напомним, сборная Украины завершила первый тайм поединка Лиги наций против Бельгии. Портал Новини.LIVE ведет онлайн-трансляцию.
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