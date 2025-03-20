Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина закономерно пропускает от Лукаку — итоги первого тайма arrow

Украина закономерно пропускает от Лукаку — итоги первого тайма

20 марта 2025 23:00
Максим Коваленко - Редактор
Украина — Бельгия — первый тайм и его итоги
Сборная Украины против сборной Бельгии. Фото: REUTERS/Pablo Morano
Максим Коваленко - Редактор

В испанской Мурсии проходит первый матч плей-офф Лиги наций между Украиной и Бельгией. Пока что он не приносит позитива для украинских болельщиков.

Первый тайм матча Украина - Бельгия завершился со счетом 0:1, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Единственный пока что мяч забил форвард "Наполи" Ромелу Лукаку. Он удачно воспользовался подачей Кевина Де Брюйне со стандарта.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку после забитого мяча. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Статистика матча

Сборная Бельгии нанесла по воротам Украины пять ударов, один из них был в створ. У Украины за первый тайм три удара, два из них в створ.

xG Бельгии за первый тайм — 0.5, хG Украины — 0.3. Мячом больше владели бельгийцы — 67 процентов.

Напомним, сборная Украины завершила первый тайм поединка Лиги наций против Бельгии. Портал Новини.LIVE ведет онлайн-трансляцию.

Португальский форвард Криштиану Роналду может подписать контракт с клубом из Европы, известна причина такого решения.

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести Беллингема, клуб уже начал подготовку к предстоящему трансферу.

Киевское "Динамо" подпишет легионера из бразильского клуба, который может помочь киевлянам удачно выступить в еврокубках.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Бельгии по футболу
Реклама
Реклама
Реклама