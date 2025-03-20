Україна — Бельгія — перший тайм та його підсумки

Збірна України проти збірної Бельгії. Фото: REUTERS/Pablo Morano

У іспанській Мурсії проходить перший матч плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією. Поки що він не приносить позитиву для українських вболівальників.

Перший тайм матчу Україна — Бельгія завершився з рахунком 0:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ромелу Лукаку після забитого м'яча. Фото: REUTERS/Pablo Morano

Статистика матчу

Збірна Бельгії завдала по воротах України п'ять ударів, один з них був у площину. В України за перший тайм три удари, два з них в площину.

xG Бельгії за перший тайм — 0.5, хG України — 0.3. М'ячем більше володіли бельгійці — 67 відсотків.

Нагадаємо, збірна України завершила перший тайм поєдинку Ліги націй проти Бельгії. Портал Новини.LIVE веде онлайн-трансляцію.

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