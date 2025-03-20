Україна — Бельгія — перший тайм та його підсумки

Україна закономірно пропускає від Лукаку — підсумки першого тайму
У іспанській Мурсії проходить перший матч плей-оф Ліги націй між Україною та Бельгією. Поки що він не приносить позитиву для українських вболівальників.
Перший тайм матчу Україна — Бельгія завершився з рахунком 0:1, повідомляє портал Новини.LIVE.
Єдиний поки що м'яч забив форвард "Наполі" Ромелу Лукаку. Він вдало скористався подачею Кевіна Де Брюйне зі стандарту.
Статистика матчу
Збірна Бельгії завдала по воротах України п'ять ударів, один з них був у площину. В України за перший тайм три удари, два з них в площину.
xG Бельгії за перший тайм — 0.5, хG України — 0.3. М'ячем більше володіли бельгійці — 67 відсотків.
Нагадаємо, збірна України завершила перший тайм поєдинку Ліги націй проти Бельгії. Портал Новини.LIVE веде онлайн-трансляцію.
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