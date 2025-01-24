Сборная Украины по биатлону заняла четвертое место на юниорском ЧЕ — что известно

Украина остановилась в шаге от подиума на ЧЕ по биатлону
Украинские биатлонисты продолжают показывать хорошие результаты в сезоне. На этот раз они остановились в шаге от наград.
Сборная Украины приняла участие в смешанной эстафете юниорского чемпионата Европы по биатлону, который проходит в немецком Альтенберге, пишет Sport.ua.
Украинцам не хватило менее 30 секунд, чтобы завоевать медали. Тем не менее, результат сборной можно назвать удачным.
Как выступила сборная Украины
Украина вышла на гонку в таком составе: Сергей Супрун, Богдан Борковский, Валерия Шейгас и Татьяна Тарасюк.
За всю гонку украинцы использовали шесть дополнительных патронов и ни разу не отправились на штрафной круг.
Победила в эстафете сборная Польши. Второе место заняли французы, а третье — сборная Италии.
Напомним, двое игроков сборной Украины могут перейти в турецкий "Трабзонспор".
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