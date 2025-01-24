Сборная Украины по биатлону заняла четвертое место на юниорском ЧЕ — что известно

Украинский биатлонист Богдан Борковский. Фото: instagram.com/biathlon_ukraine_

Украинские биатлонисты продолжают показывать хорошие результаты в сезоне. На этот раз они остановились в шаге от наград.

Сборная Украины приняла участие в смешанной эстафете юниорского чемпионата Европы по биатлону, который проходит в немецком Альтенберге, пишет Sport.ua.

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Результаты эстафеты на ЧЕ по биатлону. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Как выступила сборная Украины

Украина вышла на гонку в таком составе: Сергей Супрун, Богдан Борковский, Валерия Шейгас и Татьяна Тарасюк.

За всю гонку украинцы использовали шесть дополнительных патронов и ни разу не отправились на штрафной круг.

Победила в эстафете сборная Польши. Второе место заняли французы, а третье — сборная Италии.

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