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Украина остановилась в шаге от подиума на ЧЕ по биатлону

24 января 2025 15:20
Александр Ильющенков - Редактор
Сборная Украины по биатлону заняла четвертое место на юниорском ЧЕ — что известно
Украинский биатлонист Богдан Борковский. Фото: instagram.com/biathlon_ukraine_
Александр Ильющенков - Редактор

Украинские биатлонисты продолжают показывать хорошие результаты в сезоне. На этот раз они остановились в шаге от наград.

Сборная Украины приняла участие в смешанной эстафете юниорского чемпионата Европы по биатлону, который проходит в немецком Альтенберге, пишет Sport.ua.

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эстафета на ЧЕ по биатлону
Результаты эстафеты на ЧЕ по биатлону. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Как выступила сборная Украины

Украина вышла на гонку в таком составе: Сергей Супрун, Богдан Борковский, Валерия Шейгас и Татьяна Тарасюк.

За всю гонку украинцы использовали шесть дополнительных патронов и ни разу не отправились на штрафной круг.

Победила в эстафете сборная Польши. Второе место заняли французы, а третье — сборная Италии.

Напомним, двое игроков сборной Украины могут перейти в турецкий "Трабзонспор".

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спорт Биатлон Сборная Украины по биатлону спортсмены Чемпионат Европы

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