Українські біатлоністки вибороли перші два місця у мас-старті на Універсіаді

Українська біатлоністка Дарина Чалик. Фото: instagram.com/ukrsportbase

Україна тріумфально завершила біатлонні змагання на Універсіаді. Наша збірна очолила медальний залік у цій дисципліні.

Українка Дарина Чалик перемогла у масстарті, який завершував біатлонну програму Універсіади, повідомляє "Суспільне. Спорт".

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Як українки пробігли масстарт

У гонці взяли участь три українські біатлоністки: Олександра Меркушина, Дарина Чалик та Лілія Стеблина.

Чалик, попри три промахи, здобула золото. Меркушина фінішувала другою, здобувши срібло. Тобто, українки зайняли майже весь подіум.

Лілія Стеблина завершила гонку на 15 місці, допустивши відразу вісім промахів.

Усього Україна за Універсіаду здобула дев'ять нагород у біатлоні, чотири з них — золоті.

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