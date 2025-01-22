Украинские биатлонистки завоевали первые два места в масс-старте на Универсиаде

Украинская биатлонистка Дарья Чалык. Фото: instagram.com/ukrsportbase

Украина триумфально завершила биатлонные соревнования на Универсиаде. Наша сборная возглавила медальный зачет в этой дисциплине.

Украинка Дарья Чалык победила в масс-старте, который завершал биатлонную программу Универсиады, сообщает "Суспільне. Спорт".

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Как украинки пробежали масс-старт

В гонке приняли участие три украинские биатлонистки: Александра Меркушина, Дарья Чалык и Лилия Стеблина.

Чалык, несмотря на три промаха, добыла золото. Меркушина финишировала второй, получив серебро. То есть, украинки заняли почти весь подиум.

Лилия Стеблина завершила гонку на 15 месте, допустив сразу восемь промахов.

Всего Украина за Универсиаду добыла девять'пять наград в биатлоне, четыре из них - золотые.

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