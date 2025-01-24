Збірна України з біатлону посіла четверте місце на юніорському ЧЄ — що відомо

Український біатлоніст Богдан Борковський. Фото: instagram.com/biathlon_ukraine_

Українські біатлоністи продовжують показувати хороші результати у сезоні. Цього разу вони зупинилися за крок від нагород.

Збірна України взяла участь у змішаній естафеті юніорського чемпіонату Європи з біатлону, який відбувається в німецькому Альтенберзі, пише Sport.ua.

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Результати естафети на ЧЄ з біатлону. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Як виступила збірна України

Україна вийшла на гонку в такому складі: Сергій Супрун, Богдан Борковський, Валерія Шейгас та Тетяна Тарасюк.

За усю гонку українці використали шість додаткових патронів і жодного разу не відправились на штрафне коло.

Перемогла у естафеті збірна Польщі. Друге місце посіли французи, а третє — збірна Італії.

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