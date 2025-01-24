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Україна зупинилась за крок від подіуму на ЧЄ з біатлону

24 січня 2025 15:20
Олександр Ільющенков - Редактор
Збірна України з біатлону посіла четверте місце на юніорському ЧЄ — що відомо
Український біатлоніст Богдан Борковський. Фото: instagram.com/biathlon_ukraine_
Олександр Ільющенков - Редактор

Українські біатлоністи продовжують показувати хороші результати у сезоні. Цього разу вони зупинилися за крок від нагород.

Збірна України взяла участь у змішаній естафеті юніорського чемпіонату Європи з біатлону, який відбувається в німецькому Альтенберзі, пише Sport.ua

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Українцям не вистачило менше 30 секунд, щоб завоювати медалі. Тим не менш результат збірної можна назвати вдалим. 

естафета на ЧЄ з біатлону
Результати естафети на ЧЄ з біатлону. Фото: скриншот biathlon.com.ua

Як виступила збірна України 

Україна вийшла на гонку в такому складі: Сергій Супрун, Богдан Борковський, Валерія Шейгас та Тетяна Тарасюк. 

За усю гонку українці використали шість додаткових патронів і жодного разу не відправились на штрафне коло. 

Перемогла у естафеті збірна Польщі. Друге місце посіли французи, а третє — збірна Італії. 

Нагадаємо, двоє гравців збірної України можуть перейти до турецького "Трабзонспору". 

Олександр Усик з дружиною відвідали лікарню — вже відома причина. 

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спорт Біатлон Збірна України з біатлону спортсмени Чемпіонат Європи

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