Роман Крыкля нокаутировал Линдона Ноулза и защитил титул ONE

Роман Крыкля. Фото: ONE FC

На стадионе Лумпини в Бангкоке (Таиланд) организация ONE Championship провела турнир ONE Fight Night 30. В главном событии чемпион организации по тайскому боксу в полутяжелой и тяжелой весовых категориях украинец Роман Крикля защищал титул в бою против трехкратного чемпиона мира по версии WBC Линдона Ноулза.

Крыкле удалось победить своего оппонента, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

И СТИЛЬ 👑 Роман Крыкля уничтожает трехкратного чемпиона мира по муай-тайскому бою в тяжелом весе по версии WBC Линдона Ноулза! Кто следующий для короля двух видов спорта?



Смотрите полный повтор события #ONEFightNight30:

🇺🇸🇨🇦 на Prime 👉 Ссылка в биографии

🌍 на https://t.co/eBUfsOmxDL (могут действовать геоограничения) pic.twitter.com/de3sDkjP4F - ONE Championship (@ONEChampionship) 5 апреля 2025 г.

Как прошел бой Романа Крыкли

Роман, как только начался бой, преследовал претендента, используя боксерские комбинации своих рук. Он наносил разящие удары в течение первой минуты.

Затем высоченный украинец сделал свой первый нокдаун. После удара коленом и левым хуком в голову соперник упал.

Ноулз поднялся на ноги, но Крикля почувствовал, что оппонент в состоянии грогги. Увидев кровь Роман набросился на соперника и хайкиком заставил его снова упасть.

Ноулз очень быстро поднялся на ноги, а удивленный украинец правым прямым отправил оппонента в очень глубокий нокаут.

Крыкля за яркую победу получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

Украинец сейчас ведет серию из 15 побед подряд. Всего у него в карьере 51 победа и семь поражений.

Эта победа продолжила невероятную победную серию Крыкли из 15 боев, которая включает семь триумфов подряд в ONE, при этом улучшив его рекорд карьеры до 51-7.

Напомним, нардеп и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк нашел в США деньги.

Английский "Манчестер Сити" планирует пригласить в команду Криштиану Роналду ради топового турнира.

Ранее стало известно, сколько заработал Александр Усик за 2024 год.

Набор простых рекомендаций, которые помогут избавиться от живота к лету 2025 года.