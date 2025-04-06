Роман Крикля нокаутував Ліндона Ноулза та захистив титул ONE

Роман Крикля. Фото: ONE FC

На стадіоні Лумпіні в Бангкоку (Таїланд) організація ONE Championship провела турнір ONE Fight Night 30. В головній події чемпіон організації з тайського боксу в напівважкій та важків вагових категоріях українець Роман Крикля захищав титул в бою проти триразового чемпіона світу за версією WBC Ліндона Ноулза.

Криклі вдалося перемогти свого опонента, повідомив портал Новини.LIVE.

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Watch the full #ONEFightNight30 event replay:

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Як пройшов бій Романа Криклі

Роман, як тільки почався бій, переслідував претендента, використовуючи боксерські комбінації своїх рук. Він завдавав разючі удари протягом першої хвилини бою.

Потім височезний українець зробив свій перший нокдаун. Після удару коліном та лівим хуком в голову суперник упав.

Ноулз грайливо піднявся на ноги, але Крикля відчув, що опонент у стані гроггі. Побачивши кров Роман накинувся на суперника та хайкіком змусив його знову впасти.

Ноулз дуже швидко піднявся на ноги, а здивований українець правим прямим відправив опонента в дуже глибокий нокаут.

Крикля за яскраву перемогу отримав бонус в розмірі 50 тисяч доларів.

Українець наразі веде серію з 15 перемог підряд. Всього у нього в кар’єрі 51 перемога та сім поразок.

Ця перемога продовжила неймовірну переможну серію Криклі з 15 боїв, яка включає сім тріумфів поспіль в ONE, при цьому покращивши його рекорд кар'єри до 51-7.

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