Українець Крикля брутально нокаутував суперника та став чемпіоном світу

Роман Крикля. Фото: instagram.com/romankryklia

На стадіоні Lumpinee Boxing Stadium у Бангкоку, Таїланд чемпіон промоушену One Championship у напівважкій вазі з кікбоксингу Роман Крикля провів поєдинок за титул чемпіона світу у надважкій вазі за правилами тайського боксу. Українець зустрівся з володарем титулу Алексом Робертсом.

Крикля переміг суперника у другому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Крикля мав перевагу у зрості, завдяки чому міг розбивати суперника з дистанції. У другому раунді Роман нагадав про свій нокаутуючий удар. В одному із епізодів українець лівим бічним звалив суперника з ніг — нокаут.

За красу своєї перемоги Крикля отримав 50 тисяч доларів бонусу.

Зазначимо, що у 2022 році Крикля виграв Гран-прі One Championship у суперважкій вазі з кікбоксингу. В фіналі він нокаутував Іраджа Азізпура.

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