Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Українець Крикля брутально нокаутував суперника та став чемпіоном світу arrow

Українець Крикля брутально нокаутував суперника та став чемпіоном світу

9 грудня 2023 15:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Українець Крикля брутально нокаутував суперника та став чемпіоном світу
Роман Крикля. Фото: instagram.com/romankryklia
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадіоні Lumpinee Boxing Stadium у Бангкоку, Таїланд чемпіон промоушену One Championship у напівважкій вазі з кікбоксингу Роман Крикля провів поєдинок за титул чемпіона світу у надважкій вазі за правилами тайського боксу. Українець зустрівся з володарем титулу Алексом Робертсом.

Крикля переміг суперника у другому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Крикля став зіркою промоушена One Championship

Крикля мав перевагу у зрості, завдяки чому міг розбивати суперника з дистанції. У другому раунді Роман нагадав про свій нокаутуючий удар. В одному із епізодів українець лівим бічним звалив суперника з ніг — нокаут.

За красу своєї перемоги Крикля отримав 50 тисяч доларів бонусу.

Зазначимо, що у 2022 році Крикля виграв Гран-прі One Championship у суперважкій вазі з кікбоксингу. В фіналі він нокаутував Іраджа Азізпура.

Нагадаємо, Віталія Миколенка чекають в Іспанії — коли відбудеться трансфер.

Забарний може перейти до італійського топклубу — відома умова. 

Суркіс назвав головне досягнення Шовковського на чолі "Динамо". 

Трубін отримає пропозицію від одного з найкращих клубів Європи. 

Шовковський назвав майбутніх лідерів київського "Динамо". 

Лідер "Динамо" переходить до ЛНЗ — про кого йдеться.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі