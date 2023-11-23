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Відомий український спортсмен помер після важкого поранення на фронті

23 листопада 2023 15:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український спортсмен помер після важкого поранення на фронті
Сергій Лисюк у Донецькій області. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Шестиразовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк помер у лікарні після тяжкого поранення, яке він отримав на фронті. Лікарі довго боролися за життя воїна, але не змогли його врятувати.

Лисюк підірвався на міні на Донеччині, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне".

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Сергій Лисюк був титулованим та успішним українським спортсменом. Він неодноразово перемагав на чемпіонатах світу та Європи з кікбоксингу, був заслуженим майстром спорту України. Останніми роками перед повномасштабним вторгненням росіян працював тренером, передавав свій досвід молодим спортсменам.

Сергій Лисюк
Сергій Лисюк після перемоги на турнірі Скриншот YouTube

Трагедія на фронті

У лютому 2022 року Сергій Лисюк приєднався до Територіальної оборони України, брав участь у боях з окупантами, захищав країну в боях на донецькому напрямку.

У середині листопада Сергій Лисюк підірвався на міні. Його доправили до лікарні Дніпра, де лікарі десять днів виборювали життя захисника України.

Сергій Лисюк
Сергій Лисюк на змаганні. Фото: ISKA Ukraine

Спортсмену ампутували ногу, медики робили все можливе, щоби стабілізувати стан Лисюка. На жаль, ці зусилля не допомогли. Захисник України помер 22 листопада.

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