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Известный украинский спортсмен скончался после тяжелого ранения на фронте

23 ноября 2023 15:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный украинский спортсмен скончался после тяжелого ранения на фронте
Сергей Лысюк в Донецкой области. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк скончался в больнице после тяжелого ранения, которое он получил на фронте. Врачи долго боролись за жизнь воина, но не сумели его спасти.

Лысюк подорвался на мине в Донецкой области, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне". 

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Сергей Лысюк был титулованным и успешным украинским спортсменом. Он неоднократно побеждал на чемпионатах мира и Европы по кикбоксингу, был заслуженным мастером спорта Украины. В последние годы перед полномасштабным вторжением россиян работал тренером, передавал свой опыт молодым спортсменам. 

Сергей Лысюк
Сергей Лысюк после победы на турнире. Скриншот YouTube

Трагедия на фронте 

В феврале 2022-го года Сергей Лысюк присоединился к Территориальной обороне Украины, участвовал в боях с оккупантами, защищал страну в боях на донецком направлении. 

В середине ноября Сергей Лысюк подорвался на мине. Его доставили в больницу Днепра, где врачи десять дней боролись за жизнь защитника Украины. 

Сергей Лысюк
Сергей Лысюк на соревновании. Фото: ISKA Ukraine

Спортсмену ампутировали ногу, медики делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние Лысюка. К сожалению, эти усилия не помогли. Защитник Украины скончался 22 ноября. 

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