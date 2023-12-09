Украинец Крыкля брутально нокаутировал соперника и стал чемпионом мира

Роман Крыкля. Фото: instagram.com/romankryklia

На стадионе Lumpinee Boxing Stadium в Бангкоке, Таиланд чемпион промоушен One Championship в полутяжелом весе по кикбоксингу Роман Крыкля провел поединок за титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по правилам тайского бокса. Украинец встретился с обладателем титула Алексом Робертсом.

Крыкля победил соперника во втором раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

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Крыкля имел преимущество в росте, благодаря чему мог разбивать соперника с дистанции. Во втором раунде Роман напомнил о своем нокаутирующем ударе. В одном из эпизодов украинец левым боковым свалил соперника с ног — нокаут.

За красоту своей победы Крыкля получил 50 тысяч долларов бонуса.

Отметим, что в 2022 году Крыкля выиграл Гран-при One Championship в супертяжелом весе по кикбоксингу. В финале он нокаутировал Ираджа Азизпура.

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