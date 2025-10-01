Видео
Украинец проведет титульный бой с обладателем пояса WBO

Украинец проведет титульный бой с обладателем пояса WBO

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 17:17
Не Усик — украинец проведет титульный бой с обладателем пояса WBO
Арнольд Хегай во время боя. Фото: Steven Ryan/Getty Images

Украинский боксер Арнольд Хегай получил шанс сразиться за чемпионский титул WBO в полулегком весе. Его соперником станет мексиканец Рафаэль Эспиноза, который владеет поясом организации с 2023 года.

Поединок состоится в субботу, 15 ноября, в Мексике, сообщает The Ring.

Читайте также:

Для Арнольда Хегая это станет первой в карьере возможностью завоевать чемпионский титул. Украинец подходит к бою с рекордом 23 победы, 14 из которых нокаутом, двумя поражениями и одной ничьей.

Кто такой Арнольд Хегай

Известно, что 33-летний украинец в последний раз выходил на ринг в сентябре, когда уверенно победил венесуэльца Либорио Солиса единогласным решением судей. До этого он уступил американцу Джоэти Гонсалесу в марте, а его первая неудача датируется 2020 годом, когда он проиграл Стивену Фултону. 

Арнольд Хегай
Арнольд Хегай против Стивена Фултона. Фото: Steven Ryan/Getty Images

Рафаэль Эспиноза — 31-летний мексиканский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO. Он завоевал титул в бою против Робейси Рамиреса и уже трижды успел его защитить. Последний раз Эспиноза выходил на ринг в мае, победив Эдварда Васкеса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Будущий бой с Хегаем станет для Эспинозы первым домашним титульным поединком за два года. Впервые за долгое время он проведет защиту в Мексике, где в ноябре украинцу предстоит главный вызов его профессиональной карьеры. 

Напомним, мы подробно рассказали о россиянине Матвее Сафонове, с которым Илья Забарный столкнулся в "ПСЖ". 

В составе киевского "Динамо" зимой могут произойти изменения, клуб готовится продавать игроков. 

Уже в ближайший четверг "Динамо" ждет важный матч в Лиге Конференций — где и когда смотреть игру с "Кристал Пэлас". 

спорт бокс WBO украинские боксеры Арнольд Хегай
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
