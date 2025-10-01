Не Усик — украинец проведет титульный бой с обладателем пояса WBO

Арнольд Хегай во время боя. Фото: Steven Ryan/Getty Images

Украинский боксер Арнольд Хегай получил шанс сразиться за чемпионский титул WBO в полулегком весе. Его соперником станет мексиканец Рафаэль Эспиноза, который владеет поясом организации с 2023 года.

Поединок состоится в субботу, 15 ноября, в Мексике, сообщает The Ring.

Для Арнольда Хегая это станет первой в карьере возможностью завоевать чемпионский титул. Украинец подходит к бою с рекордом 23 победы, 14 из которых нокаутом, двумя поражениями и одной ничьей.

Кто такой Арнольд Хегай

Известно, что 33-летний украинец в последний раз выходил на ринг в сентябре, когда уверенно победил венесуэльца Либорио Солиса единогласным решением судей. До этого он уступил американцу Джоэти Гонсалесу в марте, а его первая неудача датируется 2020 годом, когда он проиграл Стивену Фултону.

Арнольд Хегай против Стивена Фултона. Фото: Steven Ryan/Getty Images

Рафаэль Эспиноза — 31-летний мексиканский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO. Он завоевал титул в бою против Робейси Рамиреса и уже трижды успел его защитить. Последний раз Эспиноза выходил на ринг в мае, победив Эдварда Васкеса техническим нокаутом в седьмом раунде.

Будущий бой с Хегаем станет для Эспинозы первым домашним титульным поединком за два года. Впервые за долгое время он проведет защиту в Мексике, где в ноябре украинцу предстоит главный вызов его профессиональной карьеры.

