Не Усик — украинец проведет титульный бой с обладателем пояса WBO

Украинец проведет титульный бой с обладателем пояса WBO
Украинский боксер Арнольд Хегай получил шанс сразиться за чемпионский титул WBO в полулегком весе. Его соперником станет мексиканец Рафаэль Эспиноза, который владеет поясом организации с 2023 года.
Поединок состоится в субботу, 15 ноября, в Мексике, сообщает The Ring.
Для Арнольда Хегая это станет первой в карьере возможностью завоевать чемпионский титул. Украинец подходит к бою с рекордом 23 победы, 14 из которых нокаутом, двумя поражениями и одной ничьей.
Кто такой Арнольд Хегай
Известно, что 33-летний украинец в последний раз выходил на ринг в сентябре, когда уверенно победил венесуэльца Либорио Солиса единогласным решением судей. До этого он уступил американцу Джоэти Гонсалесу в марте, а его первая неудача датируется 2020 годом, когда он проиграл Стивену Фултону.
Рафаэль Эспиноза — 31-летний мексиканский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO. Он завоевал титул в бою против Робейси Рамиреса и уже трижды успел его защитить. Последний раз Эспиноза выходил на ринг в мае, победив Эдварда Васкеса техническим нокаутом в седьмом раунде.
Будущий бой с Хегаем станет для Эспинозы первым домашним титульным поединком за два года. Впервые за долгое время он проведет защиту в Мексике, где в ноябре украинцу предстоит главный вызов его профессиональной карьеры.
