Не Усик — українець проведе титульний бій із володарем пояса WBO

Арнольд Хегай під час бою. Фото: Steven Ryan/Getty Images

Український боксер Арнольд Хегай отримав шанс битися за чемпіонський титул WBO в напівлегкій вазі. Його суперником стане мексиканець Рафаель Еспіноза, який володіє поясом організації з 2023 року.

Поєдинок відбудеться в суботу, 15 листопада, в Мексиці, повідомляє The Ring.

Для Арнольда Хегая це стане першою в кар'єрі можливістю завоювати чемпіонський титул. Українець підходить до бою з рекордом 23 перемоги, 14 з яких нокаутом, двома поразками та однією нічиєю.

Хто такий Арнольд Хегай

Відомо, що 33-річний українець востаннє виходив на ринг у вересні, коли впевнено переміг венесуельця Ліборіо Соліса одноголосним рішенням суддів. До цього він поступився американцеві Джоеті Гонсалесу в березні, а його перша невдача датується 2020 роком, коли він програв Стівену Фултону.

Арнольд Хегай проти Стівена Фултона. Фото: Steven Ryan/Getty Images

Рафаель Еспіноза — 31-річний мексиканський чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO. Він завоював титул у бою проти Робейсі Раміреса і вже тричі встиг його захистити. Востаннє Еспіноза виходив на ринг у травні, перемігши Едварда Васкеса технічним нокаутом у сьомому раунді.

Майбутній бій із Хегаєм стане для Еспінози першим домашнім титульним поєдинком за два роки. Вперше за довгий час він проведе захист у Мексиці, де в листопаді на українця чекає головний виклик його професійної кар'єри.

