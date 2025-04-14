Алексей Середа завоевал бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам в воду в Канаде

Алексей Середа. Фото: european-games.org

Украинский прыгун Алексей Середа завоевал бронзовую медаль в финале этапа Кубка мира по прыжкам в воду в Виндзоре, Канада. Это первая награда для украинцев в этом сезоне.

Украинец стал третьим на 10-метровой вышке, сообщило "Суспільне Спорт".

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В квалификации Украину, кроме Середы, представил талантливый Марк Гриценко.

Середа уверенно выиграл отбор, тогда как Гриценко занял 17-е место и не попал в финал. В решающем раунде за медали боролись 12 спортсменов.

Середа лидировал после первых трех прыжков, в частности блестяще выполнив второй (88.80 баллов за сложность 3.7).

Однако четвертая попытка (55.80 баллов, сложность 3.6) опустила его на четвертое место.

Решающим стал финальный прыжок, где украинец выдал лучший результат раунда — 91.80 баллов, что позволило ему вырвать бронзовую награду с итоговым показателем 490.80, опередив австралийца Кессиеля Руссо на 0.05 балла.

Золото добыл китаец Ликун Чен (511.10 баллов), серебро — у его соотечественника Цзифэна Чжу (499.40).

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