Олексій Середа здобув бронзу на етапі Кубка світу зі стрибків у воду в Канаді

Олексій Середа. Фото: european-games.org

Український стрибун Олексій Середа здобув бронзову медаль у фіналі етапу Кубка світу зі стрибків у воду в Віндзорі, Канада. Це перша нагорода для українців цього сезону.

Українець став третім на 10-метровій вишці, повідомило "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте також:

Середа відкрив сезон медаллю

У кваліфікації Україну, крім Середи, представив талановитий Марк Гриценко.

Середа впевнено виграв відбір, тоді як Гриценко посів 17-те місце й не потрапив до фіналу. У вирішальному раунді за медалі боролися 12 спортсменів.

Середа лідирував після перших трьох стрибків, зокрема блискуче виконавши другий (88.80 балів за складність 3.7).

Проте четверта спроба (55.80 балів, складність 3.6) опустила його на четверте місце.

Вирішальним став фінальний стрибок, де українець видав найкращий результат раунду — 91.80 балів, що дозволило йому вирвати бронзову нагороду з підсумковим показником 490.80, випередивши австралійця Кессієля Руссо на 0.05 бала.

Золото здобув китаєць Лікун Чен (511.10 балів), срібло — у його співвітчизника Цзифена Чжу (499.40).

Нагадаємо, майбутній наставник "Реалу" Хабі Алонсо хоче вигнати з команди Луніна.

З криворізького "Кривбасу" через обстріли втік з України футболіст.

Мадридський "Реал" може залишитись без Кіліана Мбаппе на кінцівку сезону.