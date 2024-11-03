Сергей Сидей в Эдмонтоне одержал первую победу в UFC

Украинец Сидей выиграл первый поединок в UFC
В канадском Эдмонтоне прошел турнир UFC 246. В одном из поединков выступил местный боец украинского происхождения Сергей Сидей.
Свой второй бой в UFC Сидей провел против американца Гарретта Армфилда, сообщил портал Новини.LIVE.
Сидей одержал дебютную победу
Бой прошел в легчайшем весе — до 61,2 кг. Активнее его начал украинец, который перебивал соперника в стойке за счет лучшей ударной техники.
Затем Армфилду постепенно удалось провести несколько переводов в партер. При этом американец не мог постоянно контролировать Сидея в партере. Сергей часто набрасывал на соперника удушающие приемы, а не просто лежал.
После боя двое из трех судей отдали победу украинцу со счетом 29-28, 29-28. Еще один стал на сторону американца – 28:29.
Первый бой в UFC Сидей провел в январе 2024 года и в нем он проиграл раздельным решением судей Рамону Таверасу.
Интересно, что до этого украинец досрочно победил того же Тавераса на шоу претендентов Даны Уайта. Победитель этого поединка получил контракт с UFC.
На текущий момент у Сидея в карьере 11 побед и два поражения.
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