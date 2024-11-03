Сергей Сидей в Эдмонтоне одержал первую победу в UFC

Сергей Сидей наносит удар. Фото: USA TODAY Sports via Reuters

В канадском Эдмонтоне прошел турнир UFC 246. В одном из поединков выступил местный боец украинского происхождения Сергей Сидей.

Свой второй бой в UFC Сидей провел против американца Гарретта Армфилда, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Сергей Сидей пробил ногой по корпусу оппонента. Фото: USA TODAY Sports via Reuters

Сидей одержал дебютную победу

Бой прошел в легчайшем весе — до 61,2 кг. Активнее его начал украинец, который перебивал соперника в стойке за счет лучшей ударной техники.

Затем Армфилду постепенно удалось провести несколько переводов в партер. При этом американец не мог постоянно контролировать Сидея в партере. Сергей часто набрасывал на соперника удушающие приемы, а не просто лежал.

После боя двое из трех судей отдали победу украинцу со счетом 29-28, 29-28. Еще один стал на сторону американца – 28:29.

Сергей Сидей пробил хайкик. Фото: USA TODAY Sports via Reuters

Первый бой в UFC Сидей провел в январе 2024 года и в нем он проиграл раздельным решением судей Рамону Таверасу.

Интересно, что до этого украинец досрочно победил того же Тавераса на шоу претендентов Даны Уайта. Победитель этого поединка получил контракт с UFC.

На текущий момент у Сидея в карьере 11 побед и два поражения.

Напомним, донецкий "Шахтер" в следующем матче сыграет без нападающего.

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев вернется в Турцию, где играл ранее за "Фенербахче".

Вингер киевского "Динамо" Максим Брагару рассказал, почему не имеет достаточно доверия у тренера.