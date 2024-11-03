Сергій Сідей в Едмонтоні здобув першу перемогу в UFC

Українець Сідей виграв перший поєдинок у UFC
У канадському Едмонтоні пройшов турнір UFC 246. В одному з поєдинків виступив місцевий боєць українського походження Сергій Сідей.
Свій другий бій у UFC Сідей провів проти американця Гарретта Армфілда, повідомив портал Новини.LIVE.
Сідей здобув дебютну перемогу
Бій пройшов у найлегшій вазі — до 61,2 кг. Активніше його розпочав українець, який перебивав суперника у стійці за рахунок кращої ударної техніки.
Потім Армфілду поступово вдалося провести кілька переводів у партер. При цьому американець не міг постійно контролювати Сідея у партері. Сергій часто накидав на суперника задушливі прийоми, а не лежав.
Після бою двоє із трьох суддів віддали перемогу українцю з рахунком 29-28, 29-28. Ще один став на бік американця — 28:29.
Перший бій у UFC Сідей провів у січні 2024 року і в ньому програв роздільним рішенням суддів Рамону Таверасу.
Цікаво, що раніше українець достроково переміг того ж Тавераса на шоу претендентів Дани Уайта. Переможець цього поєдинку отримав контракт з UFC.
На даний момент у Сідея в кар'єрі 11 перемог та дві поразки.
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