Выхрист провел бой против Букера — результат и все детали

Украинец Выхрист уверенно победил опытного американца
В Германии состоялся большой вечер бокса. Одним из его участников был известный украинский боксер.
Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист провел бой против сверхопытного 44-летнего американца Райдела Букера, пишет Tribuna.com.
Поединок длился все восемь раундов. Победителя определяли судьи.
Выхрист против Букера
Украинский боксер победил американца единогласным решением судей по итогам восьми раундов.
В СМИ отмечают, что это третья победа Выхриста подряд после первого поражения, которое он получил в бою против Леньера Перо в 2023 году.
Интересно, что накануне боя на взвешивании Букер "победил" Выхриста аж на 15 килограммов.
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