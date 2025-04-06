Выхрист провел бой против Букера — результат и все детали

Виктор Выхрист и Райдел Букер. Фото: Team SES / U. Koch

В Германии состоялся большой вечер бокса. Одним из его участников был известный украинский боксер.

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист провел бой против сверхопытного 44-летнего американца Райдела Букера, пишет Tribuna.com.

Реклама

Читайте также:

Поединок длился все восемь раундов. Победителя определяли судьи.

Выхрист против Букера

Украинский боксер победил американца единогласным решением судей по итогам восьми раундов.

В СМИ отмечают, что это третья победа Выхриста подряд после первого поражения, которое он получил в бою против Леньера Перо в 2023 году.

Интересно, что накануне боя на взвешивании Букер "победил" Выхриста аж на 15 килограммов.

Напомним, португальский форвард Криштиану Роналду может сменить клуб ради конкретного турнира.

Украинский спортсмен и нардеп Жан Беленюк внезапно разбогател во время пребывания в США.

Стало известно, какое состояние имеет украинский боксер Александр Усик.

Есть несколько действенных способов, как оперативно избавиться от лишнего веса уже к ближайшему лету.