Вихрист провів бій проти Букера — результат та всі деталі

Віктор Вихрист та Райдел Букер. Фото: Team SES / U. Koch

У Німеччині відбувся великий вечір боксу. Одним із його учасників був відомий український боксер.

Український надважковаговик Віктор Вихрист провів бій проти наддосвідченого 44-річного американця Райдела Букера, пише Tribuna.com.

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Вихрист проти Букера

Український боксер переміг американця одноголосним рішенням суддів за підсумками восьми раундів.

У ЗМІ зазначають, що це третя перемога Вихриста поспіль після першої поразки, яку він отримав в бою проти Леньєра Перо в 2023 році.

Цікаво, що напередодні бою на зважуванні Букер "переміг" Вихриста аж на 15 кілограмів.

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