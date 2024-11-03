Людмила Киченок стартовала на итоговом турнире WTA в Саудовской Арави

Людмила Киченок и Елена Остапенко. Фото: j48tennis.net

В Эр-Рияде, Саудовская Аравия стартовал Итоговый турнир WTA в парном разряде. Украину на нем представила Людмила Киченок, которая вместе с латвийкой Еленой Остапенко получила первый номер посева.

Соперницами Киченок и Остапенко были победительницы "Уимблдона" и восьмые сеяные Катержина Синякова из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США, передает портал Новини.LIVE.

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В 2024-м году эти дуэты встречались на "Уимблдоне" и тогда в двух сетах также победили Синякова и Таунсенд.

В Эр-Рияде Киченок и Остапенко выиграли первый сет, но проиграли во втором с таким же счетом 3:6.

На решающем тай-брейке Киченок и Остапенко первыми получили матчбол при счете 9:8. Однако соперницы затем реализовали три следующих розыгрыша.

За 1 час 38 минут на корте оба дуэта подали по пять эйсов. Украинка и латвийка сделали четыре двойные ошибки, тогда как у соперниц их всего три. Также Киченок и Остапенко реализовали три из пяти брейк-пойнтов против трех из десяти у соперниц.

Во втором туре Киченок и Остапенко сыграют против пары Элизе Мертенс (Бельгия) и Се Шувей (Тайвань).

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