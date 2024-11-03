Людмила Кіченок стартувала на підсумковому турнірі WTA у Саудівській Араві

Людмила Кіченок та Олена Остапенко. Фото: j48tennis.net

В Ер-Ріяді, Саудівська Аравія стартував Підсумковий турнір WTA у парному розряді. Україну на ньому представила Людмила Кіченок, яка разом з латвійкою Оленою Остапенко отримала перший номер посіву.

Суперницями Кіченок та Остапенко були переможниці "Вімблдону" та восьмі сіяні Катержина Синякова з Чехії та Тейлор Таунсенд із США, передає портал Новини.LIVE.

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У 2024-му році ці дуети зустрічалися на "Вімблдоні" і тоді у двох сетах також перемогли Синякова та Таунсенд.

В Ер-Ріяді Кіченок та Остапенко виграли перший сет, але програли у другому з таким самим рахунком 3:6.

На вирішальному тай-брейку Кіченок та Остапенко першими отримали матчбол за рахунку 9:8. Проте суперниці потім реалізували три наступні розіграші.

За 1 годину 38 хвилин на корті обидва дуети подали по п'ять ейсів. Українка та латвійка зробили чотири подвійні помилки, тоді як у суперниць їх лише три. Також Кіченок та Остапенко реалізували три з п'яти брейк-пойнтів проти трьох із десяти у суперниць.

У другому турі Кіченок та Остапенко зіграють проти пари Елізе Мертенс (Бельгія) та Се Шувей (Тайвань).

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