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Главная Спорт Украинская спортсменка раскритиковала вдову погибшего актера

Украинская спортсменка раскритиковала вдову погибшего актера

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Дата публикации 20 июня 2025 16:05
Украинская гимнастка Никольченко упрекнула вдову Фелипенко за "языковую агрессию"
Влада Никольченко позирует для фотосессии. Снимок: instagram.com/nikolchenko_vlada/
Ключові моменти Что сказала украинская спортсменка

Украинская гимнастка Влада Никольченко вызвала волну обсуждений после острой реакции на слова телеведущей Катерины Мотрич, вдовы погибшего на фронте актера Юрия Фелипенко. Поводом для критики стала речь, произнесенная Мотрич на похоронах мужа.

На прощании с Юрием вдова призвала присутствующих "убить в себе все российское" и "забыть навсегда этот язык и эту культуру". Эти слова возмутили Никольченко, и она записала несколько эмоциональных сторис в Instagram, где назвала выступление разжиганием языкового конфликта.

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Влада Никольченко
Влада Никольченко во время трениоровки. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Что сказала украинская спортсменка

"Я просто не понимаю людей, которые столько лет разгоняют вот этот языковой скандал. Типа, те, кто говорит на русском, — это вообще не люди. Их надо выгнать из страны и лишить гражданства", — сказала гимнастка, подчеркнув, что свободно владеет и украинским, и русским, и может говорить на любом из них. 

Влада Никольченко
Обращение Влады Никольченко. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

По мнению Никольченко, подобные заявления отбивают у людей желание переходить на украинский язык и провоцируют еще большую напряженность.

"Меня сегодня это очень выбесило. Не будем тыкать пальцами, но это уже не первый раз. Я отписалась от человека — и мне стало легче", — резюмировала спортсменка.  

Влада Никольченко
Влада Никольченко на отдыхе. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Влада Никольченко — одна из самых титулованных украинских гимнасток последних лет. Она является многократной призером этапов Кубка мира, финалисткой чемпионатов Европы и мира, а также чемпионкой Украины в индивидуальных и групповых упражнениях. Влада — известная представительница украинской школы художественной гимнастики, прославившая страну на международной арене. 

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скандал спорт актеры Гимнастика Влада Никольченко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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