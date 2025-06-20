Українська гімнастка Нікольченко дорікнула вдові Феліпенка за "мовну агресію"

Влада Нікольченко позує для фотосесії. Знімок: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Українська гімнастка Влада Нікольченко викликала хвилю обговорень після гострої реакції на слова телеведучої Катерини Мотрич, вдови загиблого на фронті актора Юрія Феліпенка. Приводом для критики стала промова, виголошена Мотрич на похороні чоловіка.

На прощанні з Юрієм вдова закликала присутніх "вбити в собі все російське" та "забути назавжди цю мову і цю культуру". Ці слова обурили Нікольченко, і вона записала кілька емоційних сторіс в Instagram, де назвала виступ розпалюванням мовного конфлікту.

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Влада Нікольченко під час тренуваньки. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Що сказала українська спортсменка

"Я просто не розумію людей, які стільки років розганяють ось цей мовний скандал. Мовляв, ті, хто розмовляє російською, — це взагалі не люди. Їх треба вигнати з країни та позбавити громадянства", — сказала гімнастка, підкресливши, що вільно володіє й українською, і російською, і може говорити будь-якою з них.

Звернення Влади Нікольченко. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

На думку Нікольченко, подібні заяви відбивають у людей бажання переходити на українську мову та провокують ще більшу напруженість.

"Мене сьогодні це дуже вибісило. Не будемо тикати пальцями, але це вже не вперше. Я відписалася від людини — і мені стало легше", — резюмувала спортсменка.

Влада Нікольченко на відпочинку. Фото: instagram.com/nikolchenko_vlada/

Влада Нікольченко — одна з найтитулованіших українських гімнасток останніх років. Вона є багаторазовою призеркою етапів Кубка світу, фіналісткою чемпіонатів Європи та світу, а також чемпіонкою України в індивідуальних і групових вправах. Влада — відома представниця української школи художньої гімнастики, яка прославила країну на міжнародній арені.

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