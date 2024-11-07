Украинский Nemiroff стал спонсором английского Астон Виллы

Игроки "Астон Виллы" перед игрой Лиги чемпионов с "Брюгге". Фото: "Астон Вилла"

Английский "Астон Вилла" в последние сезоны является командой, соревнующейся за ТОП-4 АПЛ. Благодаря результатам, команда смогла проявить себя перед потенциальными спонсорами.

Одними из заинтересовавшихся в "Астон Вилле" стал украинский алкогольный бренд Nemiroff, сообщила пресс-служба клуба.

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Украинцы пришли в "Астон Виллу"

"Астон Вилла" и украинский бренд достигли договоренности о многолетнем сотрудничестве.

Производитель алкоголя сможет в дни матчей демонстрировать на стадионе "Вилла Парк" свои рекламные материалы и проводить различные акции.

"Мы стремимся расширить свое присутствие в мире и общаться с футбольными фанатами из разных стран, разделяющих наш дух поддержки!" — заявил генеральный директор украинской компании Юрий Сорочинский.

В этом сезоне "Астон Вилла" в АПЛ после 10 туров занимает шестую позицию, но уступает "Челси" и "Арсеналу" только по разнице забитых и пропущенных мячей.

Также команда выступает в Лиге чемпионов, где после четырех туров идет на восьмой позиции с тремя победами и одной ничьей.

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