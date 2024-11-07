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Український алкогольний бренд став спонсором клуба АПЛ

7 листопада 2024 17:21
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Український Nemiroff став спонсором англійської Астон Вілли
Гравці "Астон Вілли" перед грою Ліги чемпіонів з "Брюгге". Фото: "Астон Вілла"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Англійська "Астон Вілла" в останні сезони є командою, яка змагається за ТОП-4 АПЛ. Завдяки результатам команда змогла проявити перед потенційними спонсорами.

Одними з тих, хто зацікавився у "Астон Віллі" став український алкогольний бренд Nemiroff, повідомила прессслужба клубу.

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"Астон Вілла" та український бренд досягли домовленості про багаторічну співпрацю.

Виробник алкоголю зможе в дні матчів демонструвати на стадіоні "Вілла Парк" свої рекламні матеріали та буде проводити різноманітні акції.

"Ми прагнемо розширити свою присутність у світі та спілкуватися з футбольними фанатами з різних країн, які поділяють наш дух підтримки!" — заявив генеральний директор української компанії Юрій Сорочинський.

Цього сезону "Астон Вілла" в АПЛ після 10 турів посідає шосту позицію, але поступається "Челсі" та "Арсеналу" лише за різницею забитих та пропущених м’ячів.

Також команда виступає в Лізі чемпіонів, де після чотирьох турів йде на восьмій позиції з трьома перемогами та однією нічиєю.

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алкоголь Астон Вілла футбол АПЛ горілка

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