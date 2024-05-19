Беринчик стал чемпионом мира в легком весе

Украинский боксер Беринчик победил мексиканца и стал чемпионом мира в легком весе
Украинский боксер Денис Беринчик в воскресенье, 19 мая, победил в бою мексиканца Эммануэля Наваррете. Таким образом, он получил титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.
Об этом пишет Укринформ.
WHAT A DAY FOR UKRAINE 🇺🇦— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2024
Denys Berinchyk — это WORLD CHAMPION. pic.twitter.com/5eQaIyYink
Беринчик стал чемпионом мира по боксу
Сегодня ночью состоялся поединок Беринчика и Наваррете в американском Сан-Диего, который длился 12 раундов. Украинец эффектно вышел на ринг под "Казацкий марш" со саблей в руках.
По итогам боя судьи раздельным решением присудили победу Беринчику — он стал чемпионом мира с бокса в легком весе по версии WBO. Боксер выиграл дебютный для себя поединок за один из четырех главных чемпионских поясов.
Сейчас на счету украинца уже 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге. Девять из которых — нокаутом.
Напомним, украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе. Он победил Тайсона Фьюри в поединке, который длился все 12 раундов.
Также мы писали, что победа над Тайсоном Фьюри помогла ему собрать в своей коллекции пять поясов.
Кроме того, проигравший Александру Усику спортсмен Тайсон Фьюри не согласился с вердиктом об исходе поединка.
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