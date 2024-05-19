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Украинский боксер Беринчик победил мексиканца и стал чемпионом мира в легком весе

19 мая 2024 08:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Беринчик стал чемпионом мира в легком весе
Боксер Денис Беринчик. Фото: K2 Promotions
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинский боксер Денис Беринчик в воскресенье, 19 мая, победил в бою мексиканца Эммануэля Наваррете. Таким образом, он получил титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Об этом пишет Укринформ.

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Сегодня ночью состоялся поединок Беринчика и Наваррете в американском Сан-Диего, который длился 12 раундов. Украинец эффектно вышел на ринг под "Казацкий марш" со саблей в руках.

По итогам боя судьи раздельным решением присудили победу Беринчику — он стал чемпионом мира с бокса в легком весе по версии WBO. Боксер выиграл дебютный для себя поединок за один из четырех главных чемпионских поясов.

Беринчик победил 19 мая
Беринчик с поясом. Фото: K2 Promotions

Сейчас на счету украинца уже 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге. Девять из которых — нокаутом.

Напомним, украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в сверхтяжелом весе. Он победил Тайсона Фьюри в поединке, который длился все 12 раундов.

Также мы писали, что победа над Тайсоном Фьюри помогла ему собрать в своей коллекции пять поясов.

Кроме того, проигравший Александру Усику спортсмен Тайсон Фьюри не согласился с вердиктом об исходе поединка.

спорт
бокс
Денис Беринчик
бой

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