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Український боксер Берінчик переміг мексиканця й став чемпіоном світу у легкій вазі

19 травня 2024 08:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Берінчик став чемпіоном світу у легкій вазі
Боксер Денис Берінчик. Фото: K2 Promotions
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Український боксер Денис Берінчик у неділю, 19 травня, переміг в бою мексиканця Емануеля Наваррете. Таким чином він здобув титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Про це пише Укрінформ.

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Сьогодні вночі відбувся поєдинок Берінчика та Наваррете в американському Сан-Дієго, який тривав 12 раундів. Українець ефектно вийшов на ринг під "Козацький марш" із шаблею в руках.

За підсумками бою судді роздільним рішенням присудили перемогу Берінчику — він став чемпіоном світу з боксу у легкій вазі за версією WBO. Боксер виграв дебютний для себе поєдинок за один з чотирьох головних чемпіонських поясів.

Берінчик переміг 19 травня
Берінчик з поясом. Фото: K2 Promotions

Зараз на рахунку українця вже 19 перемог у 19 поєдинках на професійному рингу. Дев'ять з яких — нокаутом.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Він переміг Тайсона Ф'юрі у поєдинку, який тривав усі 12 раундів.

Також ми писали, що перемога над Тайсоном Ф'юрі допомогла йому зібрати у своїй колекції п'ять поясів.

Крім того, спортсмен Тайсон Ф'юрі, який програв Олександру Усику, не погодився з вердиктом про результат поєдинку.

спорт
бокс
Денис Берінчик
бій

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