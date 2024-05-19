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Ф'юрі впевнений, що переміг Усика — що сказав Тайсон після бою

19 травня 2024 03:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі впевнений, що переміг Усика — що сказав Тайсон після бою
Тайсон Ф'юрі під час бою з Олександром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Британський спортсмен Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику роздільним рішенням суддів у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Він не погодився з вердиктом про результат поєдинку.

Ф'юрі добиватиметься проведення реваншу з Усиком, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Колишній чемпіон світу за версією WBC притиснувся до канатів у перших раундах бою проти Олександра Усика. У середині поєдинку Тайсон Ф'юрі перехопив ініціативу та змусив нервувати українських уболівальників. Однак у дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі до нокдауну.

Українець став переможцем поєдинку роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.

Олександр Усік
Олександр Усик із чемпіонським поясом. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Ф'юрі сказав про Усика

Британець потис супернику руку та обмінявся з ним привітаннями після рішення арбітрів. Однак перший коментар Тайсона виявився саркастичним.

"Я виграв цей поєдинок, впевнений у цьому. Зараз нам обом треба повернутися до своїх родин і відпочити. Але ми повернемось у жовтні й продовжимо свою справу на рингу. Я не збираюся виправдовуватися", — заявив Ф'юрі.

Згідно зі статистикою, британець завдав більшої кількості ударів. На рахунку Тайсона 496 ударів за поєдинок, із них 157 виявилися точними. Усик завдав 407 ударів (170 точних).

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Усик плакав після перемоги над Ф'юрі — якими були перші слова українця. 

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб. 

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Тайсон Ф'юрі
Бій Усик — Ф'юрі

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