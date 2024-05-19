Ф'юрі впевнений, що переміг Усика — що сказав Тайсон після бою

Тайсон Ф'юрі під час бою з Олександром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британський спортсмен Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику роздільним рішенням суддів у бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. Він не погодився з вердиктом про результат поєдинку.

Ф'юрі добиватиметься проведення реваншу з Усиком, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Колишній чемпіон світу за версією WBC притиснувся до канатів у перших раундах бою проти Олександра Усика. У середині поєдинку Тайсон Ф'юрі перехопив ініціативу та змусив нервувати українських уболівальників. Однак у дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі до нокдауну.

Українець став переможцем поєдинку роздільним рішенням суддів — 115:112, 114:112, 113:114.

Олександр Усик із чемпіонським поясом. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Що Ф'юрі сказав про Усика

Британець потис супернику руку та обмінявся з ним привітаннями після рішення арбітрів. Однак перший коментар Тайсона виявився саркастичним.

"Я виграв цей поєдинок, впевнений у цьому. Зараз нам обом треба повернутися до своїх родин і відпочити. Але ми повернемось у жовтні й продовжимо свою справу на рингу. Я не збираюся виправдовуватися", — заявив Ф'юрі.

Згідно зі статистикою, британець завдав більшої кількості ударів. На рахунку Тайсона 496 ударів за поєдинок, із них 157 виявилися точними. Усик завдав 407 ударів (170 точних).

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