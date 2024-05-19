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Фьюри уверен, что победил Усика — что сказал Тайсон после боя

19 мая 2024 03:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри уверен, что победил Усика — что сказал Тайсон после боя
Тайсон Фьюри во время боя с Александром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Британский спортсмен Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику раздельным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Он не согласился с вердиктом об исходе поединка. 

Фьюри будет добиваться проведения реванша с Усиком, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Бывший чемпион мира по версии WBC прижался к канатам в первых раундах боя против Александра Усика. В середине поединка Тайсон Фьюри перехватил инициативу и заставил нервничать украинских болельщиков. Однако в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. 

Украинец стал победителем поединка раздельным решением судей — 115:112, 114:112, 113:114. 

Александр Усик
Александр Усик с чемпионским поясом. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал об Усике 

Британец пожал сопернику руку и обменялся с ним поздравлениями после решения арбитров. Однако первый комментарий Тайсона оказался саркастичным. 

"Я выиграл этот поединок, уверен в этом. Сейчас нам обоим надо вернуться к своим семьям и отдохнуть. Но мы вернемся в октябре и продолжим свое дело на ринге. Я не собираюсь оправдываться", — заявил Фьюри. 

Согласно статистике, британец нанес большее количество ударов. На счету Тайсона 496 ударов за поединок, из них 157 оказались точными. Усик нанес 407 ударов (170 точных). 

Напомним, Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Усик плакал после победы над Фьюри — какими были первые слова украинца. 

Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

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Тайсон Фьюри
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