Фьюри уверен, что победил Усика — что сказал Тайсон после боя

Тайсон Фьюри во время боя с Александром Усиком. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский спортсмен Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику раздельным решением судей в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Он не согласился с вердиктом об исходе поединка.

Фьюри будет добиваться проведения реванша с Усиком, сообщает портал Новини.LIVE.

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Бывший чемпион мира по версии WBC прижался к канатам в первых раундах боя против Александра Усика. В середине поединка Тайсон Фьюри перехватил инициативу и заставил нервничать украинских болельщиков. Однако в девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун.

Украинец стал победителем поединка раздельным решением судей — 115:112, 114:112, 113:114.

Александр Усик с чемпионским поясом. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что Фьюри сказал об Усике

Британец пожал сопернику руку и обменялся с ним поздравлениями после решения арбитров. Однако первый комментарий Тайсона оказался саркастичным.

"Я выиграл этот поединок, уверен в этом. Сейчас нам обоим надо вернуться к своим семьям и отдохнуть. Но мы вернемся в октябре и продолжим свое дело на ринге. Я не собираюсь оправдываться", — заявил Фьюри.

Согласно статистике, британец нанес большее количество ударов. На счету Тайсона 496 ударов за поединок, из них 157 оказались точными. Усик нанес 407 ударов (170 точных).

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