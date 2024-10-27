Украинский боксер Федор Черкашин победил Папески в Польше

Украинский боксер Черкашин выиграл чемпионский титул
В польском Закопане прошло боксерское шоу. В главном событии боксировал украинский боксер представляющий Польшу Федор Черкашин.
Соперником украинца был аргентинец Себастьян Папески, сообщил портал Новини.LIVE.
Черкашин не оставил шансов оппоненту
Как только начался поединок, Черкашин дал понять, что не собирается рисковать и будет обыгрывать оппонента за счет техники и скорости.
Папески шел вперед, пытался наносить мощные удары, но в основном пробивал мимо цели. Черкашин был слишком маневренным для него и поэтому уверенно обыгрывал на дальней дистанции.
Поскольку бой был 10-раундовым, то харьковчанину не нужно было рассчитывать силы на 12 раундов и поэтому можно было работать активнее.
После десятого раунда судьи отдали победу Черкашину с одинаковым счетом: 100-90, 100-90, 100-90.
Победа принесла украинцу вакантный пояс WBC International в среднем весе.
Черкашин выиграл свой 25 поединок. Также у Федора 15 выигранных боев досрочно и одно поражение.
Папески потерпел пятое поражение в карьере. Также у него 22 победы и восемь нокаутов.
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