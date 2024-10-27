Украинский боксер Федор Черкашин победил Папески в Польше

После боя подняли руку Черкашина. Фото: Knockout Boxing Night

В польском Закопане прошло боксерское шоу. В главном событии боксировал украинский боксер представляющий Польшу Федор Черкашин.

Соперником украинца был аргентинец Себастьян Папески, сообщил портал Новини.LIVE.

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Черкашин не оставил шансов оппоненту

Как только начался поединок, Черкашин дал понять, что не собирается рисковать и будет обыгрывать оппонента за счет техники и скорости.

Папески шел вперед, пытался наносить мощные удары, но в основном пробивал мимо цели. Черкашин был слишком маневренным для него и поэтому уверенно обыгрывал на дальней дистанции.

Поскольку бой был 10-раундовым, то харьковчанину не нужно было рассчитывать силы на 12 раундов и поэтому можно было работать активнее.

После десятого раунда судьи отдали победу Черкашину с одинаковым счетом: 100-90, 100-90, 100-90.

Победа принесла украинцу вакантный пояс WBC International в среднем весе.

Черкашин выиграл свой 25 поединок. Также у Федора 15 выигранных боев досрочно и одно поражение.

Папески потерпел пятое поражение в карьере. Также у него 22 победы и восемь нокаутов.

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