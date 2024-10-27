Український боксер Федір Черкашин переміг Папескі у Польщі

Український боксер Черкашин виграв чемпіонський титул
У польському Закопані відбулося боксерське шоу. У головній події боксував український боксер Федір Черкашин, який представляє Польщу.
Суперником українця був аргентинець Себастьян Папескі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Черкашин не залишив шансів опоненту
Як тільки розпочався поєдинок, Черкашин дав зрозуміти, що не збирається ризикувати і обігруватиме опонента користуючись технікою та швидкістю.
Папескі йшов уперед, намагався завдавати потужних ударів, але в основному пробивав повз ціль. Черкашин був надто маневреним для нього і тому впевнено обігрував на дальній дистанції.
Оскільки бій був десятираундовим, то харків'янину не потрібно було розраховувати сили на 12 раундів, й тому можна було працювати активніше.
Після десятого раунду судді віддали перемогу Черкашину з однаковим рахунком: 100-90, 100-90, 100-90.
Перемога принесла українцеві вакантний пояс WBC International у середній вазі.
Черкашин виграв свій 25 поєдинок. Також у Федора 15 виграних боїв достроково та одна поразка.
Папескі зазнав п'ятої поразки в кар'єрі. Також у нього 22 перемоги та вісім нокаутів.
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