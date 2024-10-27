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Український боксер Черкашин виграв чемпіонський титул

27 жовтня 2024 09:54
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Український боксер Федір Черкашин переміг Папескі у Польщі
Після бою підняли руку Черкашина. Фото: Knockout Boxing Night
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У польському Закопані відбулося боксерське шоу. У головній події боксував український боксер Федір Черкашин, який представляє Польщу.

Суперником українця був аргентинець Себастьян Папескі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Черкашин не залишив шансів опоненту

Як тільки розпочався поєдинок, Черкашин дав зрозуміти, що не збирається ризикувати і обігруватиме опонента користуючись технікою та швидкістю.

Папескі йшов уперед, намагався завдавати потужних ударів, але в основному пробивав повз ціль. Черкашин був надто маневреним для нього і тому впевнено обігрував на дальній дистанції.

Оскільки бій був десятираундовим, то харків'янину не потрібно було розраховувати сили на 12 раундів, й тому можна було працювати активніше.

Після десятого раунду судді віддали перемогу Черкашину з однаковим рахунком: 100-90, 100-90, 100-90.

Перемога принесла українцеві вакантний пояс WBC International у середній вазі.

Черкашин виграв свій 25 поєдинок. Також у Федора 15 виграних боїв достроково та одна поразка.

Папескі зазнав п'ятої поразки в кар'єрі. Також у нього 22 перемоги та вісім нокаутів.

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