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Український боксер Черкашин у Польщі достроково переміг мексиканця Коту — відео

25 травня 2024 08:10
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Агабекян Карен
редактор
Український боксер Черкашин у Польщі достроково переміг мексиканця Коту — відео
Українсько-польський боксер Федір Черкашин. Фото: x.com/m_fudala
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У польському Жешуві відбулося велике боксерське шоу. В одному з поєдинків українець Федір Черкашин, який представляє Польщу, зустрівся з мексиканцем Хорхе Котою.

Черкашину вдалося достроково перемогти у сьомому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов бій Черкашин — Кота

Мексиканець давно пройшов свій пік у кар'єрі, тому його оцінювали перед боєм як андердога. При цьому людина з 31 перемогою в кар'єрі та 28 нокаутами завжди має шанс панчера.

Кота в цьому поєдинку був дуже повільним і тому пропускав багато ударів і не скористався безліччю помилок у виконанні українця.

Черкашин домінував під час роботи на дистанції, де він розряджав по супернику комбінації та потужні аперкоти. Проте, на ближній дистанції Федір мав проблеми.

У сьомому раунді кут Коти зупинив побиття, викинувши білий рушник. Українець же здобув 24-ту перемогу та 15-ту дострокову. Також у Черкашина є одна поразка.

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Федір Черкашин
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