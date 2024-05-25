Український боксер Черкашин у Польщі достроково переміг мексиканця Коту — відео

Українсько-польський боксер Федір Черкашин. Фото: x.com/m_fudala

У польському Жешуві відбулося велике боксерське шоу. В одному з поєдинків українець Федір Черкашин, який представляє Польщу, зустрівся з мексиканцем Хорхе Котою.

Черкашину вдалося достроково перемогти у сьомому раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

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Jorge Cota (31–7). Trener Meksykanina rzucił ręcznik на dziesięć sekund przed koncem sióndmej rundy... Do tego momentu wszystkie rundy wygrał Ukrainiec. #KBN35 #RozanskiOkolie pic.twitter.com/9XawetOcuK — Adrian (@adrians_mma) May 24, 2024

Як пройшов бій Черкашин — Кота

Мексиканець давно пройшов свій пік у кар'єрі, тому його оцінювали перед боєм як андердога. При цьому людина з 31 перемогою в кар'єрі та 28 нокаутами завжди має шанс панчера.

Кота в цьому поєдинку був дуже повільним і тому пропускав багато ударів і не скористався безліччю помилок у виконанні українця.

Черкашин домінував під час роботи на дистанції, де він розряджав по супернику комбінації та потужні аперкоти. Проте, на ближній дистанції Федір мав проблеми.

У сьомому раунді кут Коти зупинив побиття, викинувши білий рушник. Українець же здобув 24-ту перемогу та 15-ту дострокову. Також у Черкашина є одна поразка.

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