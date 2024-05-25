Украинский боксер Черкашин в Польше досрочно победил мексиканца Коту — видео
В польском Жешуве прошло большое боксерское шоу. В одном из поединков представляющий Польшу украинец Федор Черкашин встретился с мексиканцем Хорхе Котой.
Черкашину удалось досрочно победить в седьмом раунде, сообщил портал Новини.LIVE.
Fiodor Czerkaszyn (24-1) wygrywa przez TKO z— Adrian (@adrians_mma) May 24, 2024
Jorge Cota (31-7). Trener Meksykanina rzucił ręcznik na dziesięć sekund przed końcem siódmej rundy... Do tego momentu wszystkie rundy wygrał Ukrainiec. #KBN35 #RozanskiOkolie pic.twitter.com/9XawetOcuK
Как прошел бой Черкашин — Кота
Мексиканец давно прошел свой пик в карьере и поэтому его оценивали перед боем как андердога. При этом человек с 31 победой в карьере и 28 нокаутами всегда имеет шанс панчера.
Кота в этом поединке предстал очень медленным и поэтому он пропускал много ударов и не воспользовался множеством ошибок в исполнении украинца.
Черкашин доминировал во время работы на дистанции, где он разряжал по сопернику комбинации и мощные апперкоты. Однако на ближней дистанции у Федора были проблемы.
В седьмом раунде угол Коты остановил избиение, выбросив белое полотенце. Украинец же получил 24-ю победу и 15-ю досрочную. Также у Черкашина имеется одно поражение.
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