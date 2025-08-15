Украинский спортсмен Калиберда вернулся из плена в результате обмена

Украинский спортсмен вернулся домой после трехлетнего плена
Бывший волейболист черниговского "Буревестника" Никита Калиберда вернулся домой после трех лет в российском плену. Его освобождение произошло в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией.
Обмен состоялся 14 августа и стал результатом работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Volleyball.ua.
В четверг, 14 августа, в Украину вернулись 84 человека, среди которых 33 военных и 51 гражданский. Никита Калиберда, уроженец Бердянска, выступал за "Буревестник" в Суперлиге, а позже служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. В марте 2022 года он попал в плен под Мариуполем.
Возвращение спортсмена домой
После освобождения Никиту встретили бывшие партнеры по команде: Богдан Татаренко, Денис Копыч и Максим Николайчук. Бывшие партнеры по команде обнимали освобожденного из плена воина и не могли нарадоваться его возвращению в Украину.
Возвращение Калиберды стало частью важного обмена, который позволил десяткам украинцев вновь оказаться рядом с близкими и начать восстановление после пережитого плена.
Напоминаем о самых ярких моментах карьеры и жизни Лилии Подкопаевой, которая сегодня празднует день рождения.
Лидер французского "ПСЖ" объяснил, что в клубе ждут от украинского новичка Ильи Забарного.
В карьере Юлии Левченко произошли изменения, о которых легкоатлетка откровенно рассказала болельщикам.
Известная немецкая спортсменка стала мусульманкой, ее подозревают в распространении опасных наративов.
Читайте Новини.LIVE!