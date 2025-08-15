Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинский спортсмен вернулся домой после трехлетнего плена

Украинский спортсмен вернулся домой после трехлетнего плена

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 14:15
Украинский спортсмен Калиберда вернулся из плена в результате обмена
Никита Калиберда после освобождения из плена. Фото: Instagram

Бывший волейболист черниговского "Буревестника" Никита Калиберда вернулся домой после трех лет в российском плену. Его освобождение произошло в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Обмен состоялся 14 августа и стал результатом работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Volleyball.ua.

Реклама
Читайте также:

В четверг, 14 августа, в Украину вернулись 84 человека, среди которых 33 военных и 51 гражданский. Никита Калиберда, уроженец Бердянска, выступал за "Буревестник" в Суперлиге, а позже служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. В марте 2022 года он попал в плен под Мариуполем. 

Никита Калиберда
Никита Калиберда (по центру) в Украине. Фото: Telegram

Возвращение спортсмена домой

После освобождения Никиту встретили бывшие партнеры по команде: Богдан Татаренко, Денис Копыч и Максим Николайчук. Бывшие партнеры по команде обнимали освобожденного из плена воина и не могли нарадоваться его возвращению в Украину. 

Возвращение Калиберды стало частью важного обмена, который позволил десяткам украинцев вновь оказаться рядом с близкими и начать восстановление после пережитого плена. 

Напоминаем о самых ярких моментах карьеры и жизни Лилии Подкопаевой, которая сегодня празднует день рождения. 

Лидер французского "ПСЖ" объяснил, что в клубе ждут от украинского новичка Ильи Забарного. 

В карьере Юлии Левченко произошли изменения, о которых легкоатлетка откровенно рассказала болельщикам. 

Известная немецкая спортсменка стала мусульманкой, ее подозревают в распространении опасных наративов. 

спорт Баскетбол война в Украине обмен пленными Никита Калиберда
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации