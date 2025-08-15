Украинский спортсмен Калиберда вернулся из плена в результате обмена

Никита Калиберда после освобождения из плена. Фото: Instagram

Бывший волейболист черниговского "Буревестника" Никита Калиберда вернулся домой после трех лет в российском плену. Его освобождение произошло в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Обмен состоялся 14 августа и стал результатом работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Volleyball.ua.

В четверг, 14 августа, в Украину вернулись 84 человека, среди которых 33 военных и 51 гражданский. Никита Калиберда, уроженец Бердянска, выступал за "Буревестник" в Суперлиге, а позже служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. В марте 2022 года он попал в плен под Мариуполем.

Никита Калиберда (по центру) в Украине. Фото: Telegram

Возвращение спортсмена домой

После освобождения Никиту встретили бывшие партнеры по команде: Богдан Татаренко, Денис Копыч и Максим Николайчук. Бывшие партнеры по команде обнимали освобожденного из плена воина и не могли нарадоваться его возвращению в Украину.

Возвращение Калиберды стало частью важного обмена, который позволил десяткам украинцев вновь оказаться рядом с близкими и начать восстановление после пережитого плена.

