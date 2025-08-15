Відео
Головна Спорт Український спортсмен повернувся додому після трирічного полону

Український спортсмен повернувся додому після трирічного полону

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 14:15
Український спортсмен Каліберда повернувся з полону в результаті обміну
Микита Каліберда після звільнення з полону. Фото: Instagram

Колишній волейболіст чернігівського "Буревісника" Микита Каліберда повернувся додому після трьох років у російському полоні. Його звільнення відбулося в рамках обміну військовополоненими між Україною та Росією.

Обмін відбувся 14 серпня й став результатом роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Volleyball.ua.

У четвер, 14 серпня, в Україну повернулися 84 людини, серед яких 33 військових та 51 цивільний. Микита Каліберда, уродженець Бердянська, виступав за "Буревісник" у Суперлізі, а пізніше служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У березні 2022 року він потрапив у полон під Маріуполем.

Никита Калиберда
Микита Каліберда (по центру) в Україні. Фото: Telegram

Повернення спортсмена додому

Після звільнення Микиту зустріли колишні партнери по команді: Богдан Татаренко, Денис Копич та Максим Ніколайчук. Колишні партнери по команді обіймали звільненого з полону воїна й не могли натішитися його поверненню в Україну.

Повернення Каліберди стало частиною важливого обміну, який дав змогу десяткам українців знову опинитися поруч із близькими та почати відновлення після пережитого полону.

спорт Баскетбол війна в Україні обмін полоненими Микита Каліберда
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
