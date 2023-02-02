Дмитрий Пидручный рассказал, как ему удалось выиграть бронзу на Кубке IBU

Украинец пришел к финишу третьим, опередив многих конкурентов

Бывший чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал завоевание бронзовой медаль в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Австрии.

Спортсмен отметил, что совершенно не волновался перед гонкой, сообщает biathlon.com.ua.

"Я был абсолютно спокоен, ничего особенного от себя не ожидал – просто понимал, что нужно работать в своем режиме и сделать максимум от того, что могу. Перед стартом рассчитывал хотя бы на место в первой десятке при благоприятных обстоятельствах", — рассказал Дмитрий Пидручный.

Причина промаха при стрельбе

Биатлонист признался, что ему пришлось нелегко во время пристрелки. Дул очень сильный ветер, хотя на вчерашней тренировке его не было вообще. При этом порывы раздавались с разных сторон.

"Мне немного повезло, потому что на лежке он был стабильным, с одной стороны — я этим воспользовался, сделал поправку и стрелял точно. Стоя допустил промах, но ветер на это никак не влиял.

Я сконцентрировался, пытался отработать как можно качественнее. Ведь понимал, что мое физическое состояние пока не столь хорошее, чтобы с промахами быть высоко. Хотя сейчас, просмотрев анализ, понимаю, что бежал сегодня достаточно неплохо. В горах всегда в горах стараюсь распределять силы равномерно, и сегодняшняя гонка не была исключением. Пытался равномерно бежать с первого круга.

К сожалению, на последнем круге чувствовалось, что моя правая нога еще не в тех кондициях, чтобы бороться на подъемах, и на тех участках трассы, где более сложный рельеф, я проигрывал соперникам несколько больше. Эти отрезки сегодня дались тяжелее всего", — объяснил Дмитрий Пидручный.

Спортсмен не скрывал удивления тому, что сумел взойти на пьедестал, поскольку конкуренты были очень сильны. Украинцу было приятно завоевать медаль там, где обычно доминируют норвежские биатлонисты.

Напомним, в Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс.

Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами.