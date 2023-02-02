Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы arrow

Украинский спортсмен рассказал, как сумел завоевать медаль сразу после восстановления от травмы

2 февраля 2023 18:28
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Дмитрий Пидручный рассказал, как ему удалось выиграть бронзу на Кубке IBU
Украинец пришел к финишу третьим, опередив многих конкурентов
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Бывший чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал завоевание бронзовой медаль в спринте на шестом этапе Кубка IBU в Австрии.

Спортсмен отметил, что совершенно не волновался перед гонкой, сообщает biathlon.com.ua

Читайте также:

"Я был абсолютно спокоен, ничего особенного от себя не ожидал – просто понимал, что нужно работать в своем режиме и сделать максимум от того, что могу. Перед стартом рассчитывал хотя бы на место в первой десятке при благоприятных обстоятельствах", — рассказал Дмитрий Пидручный. 

Причина промаха при стрельбе

Биатлонист признался, что ему пришлось нелегко во время пристрелки. Дул очень сильный ветер, хотя на вчерашней тренировке его не было вообще. При этом порывы раздавались с разных сторон. 

Дмитрий Пидручный

"Мне немного повезло, потому что на лежке он был стабильным, с одной стороны — я этим воспользовался, сделал поправку и стрелял точно. Стоя допустил промах, но ветер на это никак не влиял.

Я сконцентрировался, пытался отработать как можно качественнее. Ведь понимал, что мое физическое состояние пока не столь хорошее, чтобы с промахами быть высоко. Хотя сейчас, просмотрев анализ, понимаю, что бежал сегодня достаточно неплохо. В горах всегда в горах стараюсь распределять силы равномерно, и сегодняшняя гонка не была исключением. Пытался равномерно бежать с первого круга.

К сожалению, на последнем круге чувствовалось, что моя правая нога еще не в тех кондициях, чтобы бороться на подъемах, и на тех участках трассы, где более сложный рельеф, я проигрывал соперникам несколько больше. Эти отрезки сегодня дались тяжелее всего", — объяснил Дмитрий Пидручный. 

Спортсмен не скрывал удивления тому, что сумел взойти на пьедестал, поскольку конкуренты были очень сильны. Украинцу было приятно завоевать медаль там, где обычно доминируют норвежские биатлонисты. 

Напомним, в Организации Объединенный Наций неожиданно призвали не запрещать российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх-2024.

Вскоре в поддержку такого решения выступил и глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс

Обсуждение допуска россиян к участию в Олимпиаде продолжается на фоне гибели украинских спортсменов. Недавно известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами.  

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:30 Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы

18:20 На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет

18:16 Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины

Эксклюзив

18:10 Эксперт назвал участок фронта, где наблюдается максимальное военное обострение

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 Грузия хочет, чтобы рф вернула Абхазию в рамках мирного соглашения с Украиной: Данилов отреагировал

Новина з фото

17:39 СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял россии детали для подлодок

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

17:17 Со скандального футболиста сняты все обвинения: вернется ли он в клуб

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Новина з відео

17:30 Зарабатывали на закупках для ВСУ: чиновников Одесской ОВА подозревают в растрате госбюджета

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Новина з відео

17:08 Прятал наличку в диване: СМИ показали видео обыска у экс-заместителя главы Минобороны

Новина з відео

16:25 Поставляет ли Иран россии баллистические ракеты: что узнала украинская разведка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:23 Зеленский встретился с президентом Еврокомиссии: первые подробности

Новина з відео

13:20 МИД Украины призывает грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Саакашвили

Новина з відео

12:30 В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров

Новина з відео

11:00 Кузьма Скрябин погиб восемь лет назад: пять песен легенды, которые звучат до сих пор

Новина з відео

10:21 Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Эксклюзив

16:00 Могилянка вдохновила: в университете Каразина и академии Чайковского отказались от русского языка

Актуальное по теме

None 2 Февраль 17:25

Забрать эвакуированные авто станет легче: адреса штрафплощадок Одессы

None 2 Февраль 18:20

На оккупированных территориях Луганской области рф отключила мобильный интернет

None 2 Февраль 18:16

Евросоюз выделил еще 500 млн евро помощи для Украины

None 2 Февраль 17:31

Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB