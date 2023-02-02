Дмитро Підручний розповів, як йому вдалося виграти бронзу на Кубку IBU

Українець прийшов до фінішу третім, випередивши багатьох конкурентів

Колишній чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний прокоментував завоювання бронзової медалі у спринті на шостому етапі Кубка IBU в Австрії.

Спортсмен зазначив, що абсолютно не хвилювався перед гонкою, повідомляє biathlon.com.ua.

"Я був абсолютно спокійний, нічого особливого від себе не очікував - просто розумів, що треба працювати у своєму режимі та зробити максимум від того, що можу. Перед стартом розраховував хоча б на місце у першій десятці за сприятливих обставин", — розповів Дмитро Підручний.

Причина промаху під час стрільби

Біатлоніст зізнався, що йому довелося важко під час пристрілювання. Дув дуже сильний вітер, хоча на вчорашньому тренуванні його взагалі не було. При цьому пориви лунали з різних боків.

"Мені трохи пощастило, тому що на лежанні він був стабільним, з одного боку — я цим скористався, зробив поправку і стріляв точно. Стоячи припустився промаху, але вітер на це ніяк не впливав".

Я сконцентрувався, намагався відпрацювати якомога якісніше. Адже розумів, що мій фізичний стан поки не такий добрий, щоб із промахами бути високо. Хоча зараз, переглянувши аналіз, розумію, що біг сьогодні доволі непогано. У горах завжди в горах намагаюся розподіляти сили рівномірно, і сьогоднішні перегони були винятком. Намагався поступово тікати з першого кола.

На жаль, на останньому колі відчувалося, що моя права нога ще не в тих кондиціях, щоб боротися на підйомах, і на тих ділянках траси, де складніший рельєф, я програвав суперникам трохи більше. Ці відрізки сьогодні далися найважче", — пояснив Дмитро Підручний.

Спортсмен не приховував подиву, що зумів зійти на п'єдестал, оскільки конкуренти були дуже сильні. Українцю було приємно здобути медаль там, де зазвичай домінують норвезькі біатлоністи.

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Незабаром на підтримку такого рішення виступив і голова Національного олімпійського комітету США (USOPC) Джин Сайкс.

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