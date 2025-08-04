Украинский прыгун с трамплина Додюк погиб в бою на Харьковщине

Виталий Додюк в армии. Фото: Facebook

Украина потеряла на фронте спортсмена. Виталий Додюк, кандидат в мастера спорта по прыжкам с трамплина, погиб во время выполнения боевой задачи на фронте.

Додюк отправился на фронт добровольцем и служил в звании солдата в 3-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, сообщил в Facebook Спортивный комитет Украины.

Реклама

Читайте также:

До полномасштабной войны Виталий Додюк успел стать чемпионом Украины в командных соревнованиях (прыжки с трамплина), выигрывал медали на юниорских турнирах и участвовал в двух Всемирных студенческих Универсиадах. На международных стартах Виталий тоже неоднократно представлял украинский флаг.

Виталий Додюк в мирной жизни. Фото: Facebook

Кем был Виталий Додюк

Несмотря на возраст, украинский спортсмен он обладал характером сильного и дисциплинированного атлета. С началом полномасштабного вторжения он принял решение идти к оружию, чтобы защищать страну.

Свой последний бой Виталий Додюк принял в конце июня 2025 года возле села Новый Мир в Изюмском районе Харьковской области.

Напомним, донецкий "Шахтер" изменил трансферную стоимость своего лидера.

Киевское "Динамо" отдало новичку УПЛ футболиста, который не сумел закрепиться в составе команды Александра Шовковского.

В чемпионате Дании игроку в качестве приза за успешный матч вручили 55 кг отборного картофеля.