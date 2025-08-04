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Главная Спорт Украинский спортсмен погиб на фронте в Харьковской области

Украинский спортсмен погиб на фронте в Харьковской области

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 12:39
Украинский прыгун с трамплина Додюк погиб в бою на Харьковщине
Виталий Додюк в армии. Фото: Facebook

Украина потеряла на фронте спортсмена. Виталий Додюк, кандидат в мастера спорта по прыжкам с трамплина, погиб во время выполнения боевой задачи на фронте.

Додюк отправился на фронт добровольцем и служил в звании солдата в 3-й штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, сообщил в Facebook Спортивный комитет Украины. 

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До полномасштабной войны Виталий Додюк успел стать чемпионом Украины в командных соревнованиях (прыжки с трамплина), выигрывал медали на юниорских турнирах и участвовал в двух Всемирных студенческих Универсиадах. На международных стартах Виталий тоже неоднократно представлял украинский флаг.

Виталий Додюк
Виталий Додюк в мирной жизни. Фото: Facebook 

Кем был Виталий Додюк 

Несмотря на возраст, украинский спортсмен он обладал характером сильного и дисциплинированного атлета. С началом полномасштабного вторжения он принял решение идти к оружию, чтобы защищать страну.

Свой последний бой Виталий Додюк принял в конце июня 2025 года возле села Новый Мир в Изюмском районе Харьковской области. 

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спорт Харьковская область Спортсмены в ВСУ война в Украине прыжки с трамплина
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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