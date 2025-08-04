Український стрибун із трампліну Додюк загинув у бою на Харківщині

Віталій Додюк в армії. Фото: Facebook

Україна втратила на фронті спортсмена. Віталій Додюк, кандидат у майстри спорту зі стрибків із трампліну, загинув під час виконання бойового завдання на фронті.

Додюк вирушив на фронт добровольцем і служив у званні солдата в 3-й штурмовій бригаді Збройних сил України, повідомив у Facebook Спортивний комітет України.

Реклама

Читайте також:

До повномасштабної війни Віталій Додюк встиг стати чемпіоном України в командних змаганнях (стрибки з трампліну), вигравав медалі на юніорських турнірах та брав участь у двох Всесвітніх студентських Універсіадах. На міжнародних стартах Віталій теж неодноразово представляв український прапор.

Віталій Додюк у мирному житті. Фото: Facebook

Ким був Віталій Додюк

Попри вік, український спортсмен володів характером сильного і дисциплінованого атлета. З початком повномасштабного вторгнення він прийняв рішення йти до зброї, щоб захищати країну.

Свій останній бій Віталій Додюк прийняв наприкінці червня 2025 року біля села Новий Світ в Ізюмському районі Харківської області.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" змінив трансферну вартість свого лідера.

Київське "Динамо" віддало новачку УПЛ футболіста, який не зумів закріпитися у складі команди Олександра Шовковського.

У чемпіонаті Данії гравцю як приз за успішний матч вручили 55 кг добірної картоплі.