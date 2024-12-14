Фьюри может победить Усика — украинский тренер дал прогноз на бой

Украинский тренер похвалил Фьюри перед реваншем с Усиком
Британский боец Тайсон Фьюри сумеет доставить Александру Усику проблемы во время реванша этих соперников. Такого мнения придерживается бывший главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоевский.
Эксперт с уважением относится к Фьюри, сообщает XSPORT.
Уже в субботу, 21 декабря, Александр Усик и Тайсон Фьюри снова встретятся на ринге в Эр-Рияде во время боя-реванша. Это противостояние привлечет внимание миллионов болельщиков. Леонид Лоевский высоко ценит шансы украинского боксера на победу, но предупреждает, что второй поединок станет для Усика более сложным.
Шансы Фьюри и Усика
Британский боксер изменил тактику подготовки к реваншу, и на ринге он поведет себя совершенно иначе по сравнению с первым боем. Тренер заявил, что Фьюри будет действовать более хитро и сделает все для победы. Зрителей ждет настоящая битва характеров во время боя Усик — Фьюри.
Лоевский напомнил, что британец уже неоднократно удивлял скептиков. Фьюри преодолел затяжную депрессию, наркотическую зависимость и вернулся на свой прежний уровень. Он даже сумел встать с пола после сильного удара от Деонтея Уайлдера, после чего провел впечатляющий бой. Тренер уверен, что нельзя недооценивать Тайсона.
Смотреть бокс с участием Усика и Фьюри можно будет онлайн в Украине.
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