Ф'юрі може перемогти Усика — український тренер дав прогноз на бій

Український тренер похвалив Ф'юрі перед реваншем з Усиком
Британський боєць Тайсон Ф'юрі зможе доставити Олександру Усику проблеми під час реваншу цих суперників. Такої думки дотримується колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоєвський.
Експерт із повагою ставиться до Ф'юрі, повідомляє XSPORT.
Вже в суботу, 21 грудня, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі знову зустрінуться на рингу в Ер-Ріяді під час бою-реваншу. Це протистояння приверне увагу мільйонів уболівальників. Леонід Лоєвський високо цінує шанси українського боксера на перемогу, але попереджає, що другий поєдинок стане для Усика складнішим.
Шанси Ф'юрі та Усика
Британський боксер змінив тактику підготовки до реваншу, і на рингу він поведеться зовсім інакше порівняно з першим боєм. Тренер заявив, що Ф'юрі діятиме більш хитро і зробить все для перемоги. На глядачів чекає справжня битва характерів під час бою Усик — Ф'юрі.
Лоєвський нагадав, що британець уже неодноразово дивував скептиків. Ф'юрі подолав затяжну депресію, наркотичну залежність і повернувся на свій колишній рівень. Він навіть зумів підвестися з підлоги після сильного удару від Деонтея Вайлдера, після чого провів вражаючий бій. Тренер упевнений, що не можна недооцінювати Тайсона.
Дивитись бокс за участю Усика та Ф'юрі можна буде онлайн в Україні.
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