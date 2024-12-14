Ф'юрі може перемогти Усика — український тренер дав прогноз на бій

Тайсон Ф'юрі готується до бою. Фото: instagram.com/tysonfury/

Британський боєць Тайсон Ф'юрі зможе доставити Олександру Усику проблеми під час реваншу цих суперників. Такої думки дотримується колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоєвський.

Експерт із повагою ставиться до Ф'юрі, повідомляє XSPORT.

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Вже в суботу, 21 грудня, Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі знову зустрінуться на рингу в Ер-Ріяді під час бою-реваншу. Це протистояння приверне увагу мільйонів уболівальників. Леонід Лоєвський високо цінує шанси українського боксера на перемогу, але попереджає, що другий поєдинок стане для Усика складнішим.

Олександр Усик готується до поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/

Шанси Ф'юрі та Усика

Британський боксер змінив тактику підготовки до реваншу, і на рингу він поведеться зовсім інакше порівняно з першим боєм. Тренер заявив, що Ф'юрі діятиме більш хитро і зробить все для перемоги. На глядачів чекає справжня битва характерів під час бою Усик — Ф'юрі.

Лоєвський нагадав, що британець уже неодноразово дивував скептиків. Ф'юрі подолав затяжну депресію, наркотичну залежність і повернувся на свій колишній рівень. Він навіть зумів підвестися з підлоги після сильного удару від Деонтея Вайлдера, після чого провів вражаючий бій. Тренер упевнений, що не можна недооцінювати Тайсона.

Дивитись бокс за участю Усика та Ф'юрі можна буде онлайн в Україні.

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