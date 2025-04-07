Скандал в фигурном катании — украинского судью навсегда дисквалифицировали

Юрий Балков во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Известный украинский судья и эксперт Юрий Балков пожизненно дисквалифицирован от работы на официальных соревнованиях. Скандал в фигурном катании затронул затронул сразу нескольких специалистов.

Балкова обвиняют в давлении на судей с целью влияния на результаты турнира, сообщает "Суспильне Спорт".

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Международный союз конькобежцев (ISU) пожизненно дисквалифицировал украинского судью Юрия Балкова. Было установлено, что он обсуждал с другими арбитрами шансы на победу спортсменов и оказывал попытку повлиять на официальные результаты соревнований.

Юрий Балков отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Детали скандала с Балковым

В ноябре 2024 года Дисциплинарная комиссия ISU начала расследование возможной попытки влияния на официальные результаты соревнований юниорского Гран-при по фигурному катанию в Любляне. Турнир прошел со 2 по 5 октября 2024 года. Победу в дисциплине "танцы на льду" одержала украинская пара Ирина Пидгайна и Артем Коваль.

Юрий Балков стал не единственным фигурантом скандала. Также были выдвинуты обвинения против Елены Лесной (Украина), Эссе Эсена (Турция) и Роланда Мадеры (Швейцария).

В материалах дела ISU указано, что Юрий Балков накануне турнира слал текстовые сообщения другому судье с просьбой поддержать украинскую пару спортсменов. Еще 5 марта 2025 года в Мюнхене состоялось устное слушание по делу, на котором Юрий Балков заявил, что никак не причастен к возможным манипуляциям результата соревнований. Однако результатом расследования стала дисквалификация судьи, который и так прекратил работу из-за достижения предельного возраста.

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