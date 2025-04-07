Скандал у фігурному катанні — українського суддю назавжди дискваліфікували

Юрій Балков під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Відомий український суддя та експерт Юрій Балков довічно дискваліфікований від роботи на офіційних змаганнях. Скандал у фігурному катанні торкнувся одразу кількох фахівців.

Балкова звинувачують у тиску на суддів з метою впливу на результати турніру, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Міжнародний союз ковзанярів (ISU) довічно дискваліфікував українського суддю Юрія Балкова. Було встановлено, що він обговорював з іншими арбітрами шанси на перемогу спортсменів та робив спробу вплинути на офіційні результати змагань.

Юрій Балков відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Деталі скандалу з Балковим

У листопаді 2024 року Дисциплінарна комісія ISU почала розслідування можливої спроби впливу на офіційні результати змагань юніорського Гран-прі з фігурного катання в Любляні. Турнір відбувся з 2 по 5 жовтня 2024 року. Перемогу в дисципліні "танці на льоду" здобула українська пара Ірина Підгайна та Артем Коваль.

Юрій Балков став не єдиним фігурантом скандалу. Також було висунуто звинувачення проти Олени Лісової (Україна), Ессе Есена (Туреччина) та Роланда Мадери (Швейцарія).

У матеріалах справи ISU зазначено, що Юрій Балков напередодні турніру надсилав текстові повідомлення іншому судді з проханням підтримати українську пару спортсменів. Ще 5 березня 2025 року в Мюнхені відбулося усне слухання у справі, на якому Юрій Балков заявив, що ніяк не причетний до можливих маніпуляцій результату змагань. Однак результатом розслідування стала дискваліфікація судді, який й так припинив роботу через досягнення граничного віку.

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