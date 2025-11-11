Украинскую спортсменку Гордиюк наказали за выступления в России

Анна Гордиюк во время турнира. Фото: Instagram

Спортсменка Анна Гордиюк потеряла статус члена Федерации легкой атлетики Украины. Причиной стало выступление девушки на временно оккупированной территории и в РФ.

Соответствующее решение было официально опубликовано пресс-службой ФЛАУ.

Реклама

Читайте также:

Анна Гордиюк родилась и выросла в городе Энергодар. Легкоатлетка профессионально занимается бегом на короткие дистанции. После оккупации войсками России части Запорожской области она осталась дома и продолжила выступать. Спортсменка принимала участие не только в турнирах на территории родной страны, которые заняты россиянами, но и в РФ.

Анна Гордиюк с грамотой после турнира. Фото: Instagram

Гордиюк "вычеркнули" из списка украинских спортсменок

Молодая легкоатлетка больше не является членом ФЛАУ. Это решение было принято по той причине, что девушка не просто осталась в Энергодаре, но и продолжила выступать, причем уже под российским флагом. Она даже принимала участие в турнирах, которые были организованы в РФ.

Оккупационные власти в Запорожской области недавно сообщали, что Анна Гордиюк повторила рекорд Энергодара на дистанции 60 метров.

Напомним, киевское "Динамо" получит задолженность по выплате за трансфер одного из бывших лидеров команды.

Также в состав чемпионов Украины может вернуться футболист, который в юности не сумел проявить себя в Киеве.

А украинские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть ноябрьские матчи национальной команды в отборе на ЧМ-2026.