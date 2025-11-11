Українську спортсменку Гордіюк покарали за виступи в Росії

Анна Гордіюк під час турніру. Фото: Instagram

Спортсменка Ганна Гордіюк втратила статус члена Федерації легкої атлетики України. Причиною став виступ дівчини на тимчасово окупованій території та у РФ.

Відповідне рішення було офіційно опубліковане пресслужбою ФЛАУ.

Анна Гордіюк народилася та виросла в місті Енергодар. Легкоатлетка професійно займається бігом на короткі дистанції. Після окупації військами Росії частини Запорізької області вона залишилася вдома і продовжила виступати. Спортсменка брала участь не тільки в турнірах на території рідної країни, які зайняті росіянами, а й у РФ.

Анна Гордіюк із грамотою після турніру. Фото: Instagram

Гордіюк "викреслили" зі списку українських спортсменок

Молода легкоатлетка більше не є членом ФЛАУ. Це рішення ухвалили з тієї причини, що дівчина не просто залишилася в Енергодарі, а й продовжила виступати, причому вже під російським прапором. Вона навіть брала участь у турнірах, які були організовані у РФ.

Окупаційна влада в Запорізькій області нещодавно повідомляла, що Анна Гордіюк повторила рекорд Енергодара на дистанції 60 метрів.

