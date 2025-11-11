Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українську спортсменку покарали за виступи в Росії

Українську спортсменку покарали за виступи в Росії

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 11:01
Оновлено: 10:58
Українську спортсменку Гордіюк покарали за виступи в Росії
Анна Гордіюк під час турніру. Фото: Instagram

Спортсменка Ганна Гордіюк втратила статус члена Федерації легкої атлетики України. Причиною став виступ дівчини на тимчасово окупованій території та у РФ.

Відповідне рішення було офіційно опубліковане пресслужбою ФЛАУ.

Реклама
Читайте також:

Анна Гордіюк народилася та виросла в місті Енергодар. Легкоатлетка професійно займається бігом на короткі дистанції. Після окупації військами Росії частини Запорізької області вона залишилася вдома і продовжила виступати. Спортсменка брала участь не тільки в турнірах на території рідної країни, які зайняті росіянами, а й у РФ. 

Анна Гордиюк
Анна Гордіюк із грамотою після турніру. Фото: Instagram

Гордіюк "викреслили" зі списку українських спортсменок

Молода легкоатлетка більше не є членом ФЛАУ. Це рішення ухвалили з тієї причини, що дівчина не просто залишилася в Енергодарі, а й продовжила виступати, причому вже під російським прапором. Вона навіть брала участь у турнірах, які були організовані у РФ.

Окупаційна влада в Запорізькій області нещодавно повідомляла, що Анна Гордіюк повторила рекорд Енергодара на дистанції 60 метрів.

Нагадаємо, київське "Динамо" отримає заборгованість із виплати за трансфер одного з колишніх лідерів команди.

Також до складу чемпіонів України може повернутися футболіст, який у юності не зумів проявити себе в Києві.

А українські вболівальники зможуть у прямому ефірі подивитися листопадові матчі національної команди у відборі на ЧС-2026.

спорт Запорізька область Легка атлетика ФЛАУ Анна Гордіюк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації