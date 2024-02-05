Украинцы Колодий и Коновалов завоевали олимпийскую лицензию по прыжкам в воду

Олег Колодий и Даниил Коновалов. Фото: НОК Украины

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала третью олимпийскую лицензию. Это удалось в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Случилось это на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар, сообщил портал Новини.LIVE.

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В финале чемпионата мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина 30-летний Олег Колодий и 20-летний Даниил Коновалов заняли шестое место.

При этом дуэт стал четвертым среди пар без олимпийских лицензий. В Дохе всего разыгрывались четыре лицензии, и украинцы стали владельцами последней.

В финале украинцы набрали 363.12 балла.

Отметим, что на текущий момент сборная Украины имеет 66 олимпийских лицензий на ОИ-2024 в Париже. Самыми интересными являются первая с 2004 года лицензия в командных видах спорта — сборная U-23 по футболу. Также большие надежды в боксе на серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка.

Добавим, что на чемпионат мира по водным видам спорта поехали 11 прыгунов:

Женщины

Ксения Байло

София Лыскун

Анна Письменская

Виктория Кесарь

Карина Глыжина

Мужчины

Алексей Середа

Кирилл Азаров

Кирилл Болюх

Олег Колодий

Даниил Коновалов

Евгений Науменко

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