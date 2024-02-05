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Украинцы Колодий и Коновалов завоевали олимпийскую лицензию по прыжкам в воду

5 февраля 2024 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Украинцы Колодий и Коновалов завоевали олимпийскую лицензию по прыжкам в воду
Олег Колодий и Даниил Коновалов. Фото: НОК Украины
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по прыжкам в воду завоевала третью олимпийскую лицензию. Это удалось в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Случилось это на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, Катар, сообщил портал Новини.LIVE.

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В финале чемпионата мира в синхронных прыжках с трехметрового трамплина 30-летний Олег Колодий и 20-летний Даниил Коновалов заняли шестое место.

При этом дуэт стал четвертым среди пар без олимпийских лицензий. В Дохе всего разыгрывались четыре лицензии, и украинцы стали владельцами последней.

В финале украинцы набрали 363.12 балла.

Отметим, что на текущий момент сборная Украины имеет 66 олимпийских лицензий на ОИ-2024 в Париже. Самыми интересными являются первая с 2004 года лицензия в командных видах спорта — сборная U-23 по футболу. Также большие надежды в боксе на серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка.

Добавим, что на чемпионат мира по водным видам спорта поехали 11 прыгунов:

Женщины

  • Ксения Байло
  • София Лыскун
  • Анна Письменская
  • Виктория Кесарь
  • Карина Глыжина

Мужчины

  • Алексей Середа
  • Кирилл Азаров
  • Кирилл Болюх
  • Олег Колодий
  • Даниил Коновалов
  • Евгений Науменко

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Олимпиада-2024
Водный спорт
прыжки в воду
синхронные прыжки в воду
Олег Колодий
Даниил Коновалов

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